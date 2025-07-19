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2025 yılında başlayabileceğiniz yeni iş fikirleri

Her şeyin hızla değiştiği bir dönemde yaşıyoruz. Eskiden iş kurmak dendiğinde akla büyük sermayeler, ofisler ve tabelalar gelirdi. Şimdi çoğu şey bir dizüstü bilgisayar, biraz zaman ve doğru fikirle bile mümkün. 2025 yılında başlayabileceğiniz iş fikirlerine göz atacağız. Uygun bir iş bile olabilir aralarında.

2025 yılında başlayabileceğiniz yeni iş fikirleri

Mikro İhracat Danışmanlığı.

2025 yılında başlayabileceğiniz yeni iş fikirleri 1
Artık yurt dışına satış yapmak eskisinden çok daha kolay. Küçük üreticiler bile çeşitli platformlar veya kendi siteleri üzerinden satış yapabiliyor. Bu alanda doğru yönlendirmeyi yapabilecek ve KDV muafiyeti gibi detayları bilen danışmanlara ihtiyaç var.

Abonelikli Ev Ürünleri Kutusu.

2025 yılında başlayabileceğiniz yeni iş fikirleri 2
Temizlik malzemeleri, mumlar, çamaşır deterjanı, havlu gibi temel ihtiyaç ürünlerini minimalist bir kutuda aylık abonelik sistemiyle gönderen yerli bir girişim halen yok. Düşük bütçeyle başlayıp kolayca büyüyebilir.

Mobil Tamir ve Bakım Servisi.

2025 yılında başlayabileceğiniz yeni iş fikirleri 3
Telefon kırılınca ya da ekran çatlayınca kapı kapı tamirci ararız ama bazen servise gitmeye üşenebiliriz. Randevuyla eve gelen mobil teknik servis fikri halen yeterince yaygın değil. Düşük maliyetli ve mahalle bazlı yapılabilir.

3D Baskı ile Yedek Parça ve Prototip Üretimi.

2025 yılında başlayabileceğiniz yeni iş fikirleri 4
Ev tipi 3D yazıcılarla artık sadece oyuncak değil, aynı zamanda ciddi iş parçaları da üretilebiliyor. Kırık bir buzdolabı kolunu ya da artık üretilmeyen bir parçayı çoğaltmak 3D yazıcılarla mümkün. Sanayi esnafı da yavaş yavaş bu tarafa kayıyor görünüşe göre. Talep olduğunu söyleyebiliriz.

Atölye Tipi Elektrik Panosu Montajı.

2025 yılında başlayabileceğiniz yeni iş fikirleri 5
İnşaat, enerji ve tarım sektörlerinde elektrik panoları halen sektörde çalışanlar tarafından elle toplanıyor. Bu işi bilen usta bulmak zorlaştı. Kompakt bir atölye ile yerel sanayi sitelerine hizmet verilebilir. Teknik bilgi gerekiyor ama kâr marjı yüksek.

Sanayi Tipi Temizlik Hizmeti.

2025 yılında başlayabileceğiniz yeni iş fikirleri 6

Küçük üretim atölyelerinin çoğunda profesyonel temizlik yapılmıyor. Ya da ustalar kendi temizliğini kendisi yapıyor. Haftalık sözleşmeli şekilde bu alanlara özel ekipmanlarla temizlik hizmeti veren bir girişim kurulabilir.

Endüstriyel Drone Hizmetleri.

2025 yılında başlayabileceğiniz yeni iş fikirleri 7
Tarım alanlarını taramak, fabrika çatısını kontrol etmek ve güvenlik için havadan izleme yapmak gibi şeyler göründüğü kadar kolay değil. Bunun için bir drone olsa fena olmaz aslında. Endüstriyel drone hizmetleri artık sadece “-görüntü almakla sınırlı değil. Uçuş ehliyeti alıp sektöre özel çözümler sunulabilir.

Açık Otoparklara Güneş Paneli + Gölgelik Sistemi Kurulumu.

2025 yılında başlayabileceğiniz yeni iş fikirleri 8
Gölgelik takmak ayrı, elektrik faturası ayrı dert. Neden ikisini birleşmesin ki? AVM, hastane ve sanayi otoparkı gibi yerlere panelli gölgelik sistem kurup hem gölge sağla hem enerji üretilebilir. Belediyelerle bile bu iş yürür.

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