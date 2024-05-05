2028 cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Sarıgül'den çok konuşulacak sözler: Dikkat! Geliyor...

Yerel seçimlerde yıllar sonra birinci parti çıkan CHP'de şimdiden genel seçimler için mesai başladı. 31 Mart'ta elde edilen başarıya sürdürmek isteyen CHP yönetimi hedefine adım adım ilerlemek isterken kulislerde ise şimdiden '2028 cumhurbaşkanı adayı' tartışmaları başladı.

SARIGÜL'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ! NE YAVAŞ NE İMAMOĞLU...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimleri kulislerde öne çıkarken, farklı bir çıkış CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den geldi.

CHP'NİN 2028 CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

TV100 ekranlarında yayınlanan "Şükrü Dudu ile Berber Muhabbeti" programına konuk olan Sarıgül, Dudu'nun 2028 seçimleri için adayını sorması üzerine şu açıklamayı yaptı:

"GENEL BAŞKANIMIZA DİKKAT EDİN! GELİYOR!

"Siyaset uzun vadeli bir şeydir. Yarın sabah ne olacağı belli olmaz. Ama şunu söyleyebilirim. Bilgi, beceri, yetenekleriyle daha önce CHP'de Grup Başkanvekilliği yapmış siyasetin ta gençlik kollarını, ilçe başkanlığı, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel genel başkanımıza dikkat edin! Geliyor!"







