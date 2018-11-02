2030 Dünya Futbol Kupası'na 4 ülkeden ortak adaylık

Zirvenin konuğu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da deniz altından geçen en uzun boru hattı olacak Akdeniz Boru Hattı (EASTMED) projesine değindi.

Yunanistan Başbakanı Çipras da 4'lü zirvenin artık kurumlaştığını ve gelenekselleştiğini belirterek, "İsrail bölgemizde çok önemli bir rol oynayabilir." dedi.

Bölgenin geçen 4 yılda önemli bazı krizlerden geçtiğini anımsatan Çipras, şunları söyledi:

"Bugün Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile iki önemli projeyi hayata geçirecek ortak bir bildiri imzalıyoruz. Bunlardan biri Dedeağaç-Burgaz-Varna demiryolu projesi olacak, Böylece Selanik'ten hem Sofya'ya hem de Varna'ya dek hızlı bir tren hattı oluşacak. Enerji güvenlik alanında ise Yunanistan'ın yine Dedeağaç şehriyle Bulgaristan arasında bir ara doğal gaz aktarım bağlantısı kurulacak."

- "2030 Dünya Futbol Kupasına ev sahipliği yapmak istiyoruz"

Çipras, 4'lü iş birliğinin stratejik bir derinliğe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu mesajla Balkanları bir gerginlik değil, bir iş birliği ve dostluk bölgesi olarak tanıtmak istiyoruz. Dördümüz, 2030'daki Dünya Futbol Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Romanya Başbakanı Dancila da Tuna Nehri'nin Batı ile Doğu arasında önemli bir ulaşım koridoru olmasını istediklerini, bu alandaki iş birliğini hızlandıracaklarını dile getirdi.