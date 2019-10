2030 ve sonrası eğitim nasıl şekillenecek?

Küresel İşletme ve Ekonomi Konferansı’nda (GLOBE 2019) konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, 2030 ve sonrasının öngörülen eğitim modelleri hakkında, “Üniversitelerin tüm eğitim formatı yavaş yavaş dönüşecek” dedi.

34 ülkeden akademisyenlerin ve araştırmacıların katıldığı, özellikle tarım, gastronomi, turizm ve eğitim alanlarında iş dünyasının ve ekonomik gelişmelerin tartışıldığı Küresel İşletme ve Ekonomi Konferansı (GLOBE 2019) bu yıl Bahçeşehir Üniversitesinde gerçekleştirildi. Konferansa ev sahipliği yapan Bahçeşehir Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, 2030 ve sonrası eğitim konusunu içeren bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Karadeniz, eğitim alanında çağa ayak uydurmak ve geleceğin eğitim sistemine nasıl hazır olmalıyız sorularını ayrıntılı olarak değerlendirdi.

“Dijital dönüşüm eğitimde de kendini gösteriyor”

Özellikle üniversite düzeyinde 2030 yılında eğitim modellerine değinen Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “Üniversitelerin tüm eğitim formatı yavaş yavaş dönüşecek” diyerek gelecekte eğitim modelinin nasıl olması gerektiğini ve geri kalmamak adına yapılması gerekenleri anlattı. Prof. Dr. Karadeniz, "Dijital dönüşüm her alanda olduğu gibi tabi ki de eğitimde de kendini gösteriyor. Artık gençler kendilerine sunulan eğitimin içerisinde bunun izdüşümlerini görmek istiyorlar. Artık yeni bir teknolojiler olarak yapay zeka, büyük veri, büyük veri madenciliği ya da blockchain gibi teknolojiler varsa onlar bunu kendi mesleklerine geçmeden önce üniversite eğitimlerinde görmek, anlamak ve deneyimlemek istiyorlar. Ayrıca ortaya çıkan yeni teknolojilerin sadece mühendislik tarafında değil hukuk, tıp ya da işletme alanında nasıl kullanılacağını, ileride mesleklerine nasıl geliştireceğine dair ön bilgileri dersler olarak almak istiyorlar. Bu anlamda da bu tür derslerin tüm eğitim bölümlerindeki programlara eklenmesi gerekiyor. Diğer bir konu ise daha esnek bir dünya. Elimizde artık mobil telefonlar var ve 5G’nin gelmesi ile beraber her tür içeriğe çok daha hızlı ulaşabileceğiz. O zaman demek ki belirli bir kampüsün, sınıfın içine gençlerimizi toparlamak yerine onlara çok daha esnek bir alanda her zaman her yerde öğrenmelerine rahatlıkla sağlayabileceğimiz tasarımları hayata geçirmemiz gerekiyor” dedi.