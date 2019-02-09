Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, " Artık insanlarımızın yardıma muhtaç olma sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik çok kapsamlı insiyatifleri bu anlamda başlattık. 2030'a kadar yoksul insan kalmayacak bir hedefle çalışıyoruz. Kendi kendine yetemeyen yoksul insanın kalmayacağı bir Türkiye için öncelikle çalışacağız." dedi.

Kınık, bir otelde gerçekleştirilen Türk Kızılayı Adana Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, böyle güzel bir hareketin mensubu olmaktan, böyle güzel bir hareketin isimsiz kahramanları olarak dindirdikleri acılar için mutlu olduklarını kaydetti.

Kerem Kınık, "2018 yılında yardım ulaştırabildiğimiz 23 milyon insan adına mutluyuz. 2,5 milyon insanın bize emanet ettiği bağışları ihtiyaç sahiplerine götürdüğümüz, 3 milyon ünite kanı yaklaşık 9 milyon insana ulaştırmaya gayret ettiğimiz, binlerce evsize, muhtaca dünyada genelinde yardım ettiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Varoluş gayelerinin insanın acısını dindirmek, insanı ve toplumu güçlendirmek olduğunu vurgulayan Kınık, kuruldukları günden bu yana bu amaç için çalıştıklarını aktardı.