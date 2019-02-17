2030'lu Yılların Meslekleri Henüz İcat Edilmedi

Günümüzün üniversite öğrencilerinin bundan 11 yıl sonra sahip olacağı mesleklerin yüzde 85'i, henüz icat edilmedi.

Gelecek Enstitüsü tarafından oluşturulan uzman paneline göre geleceğin henüz icat edilmemiş mesleklerinin oranını tam olarak tahmin etmek de aslında mümkün değil.

Kar amacı gütmeyen Gelecek Enstitüsü, yeni çıkan trendleri tanımlıyor ve bu trendlerin küresel toplum üzerindeki etkilerini inceliyor. Enstitü, günümüz gençlerinin 2030 yılında sahip olacakları mesleklerin ne gibi görevleri yerine getireceğini, ne işe yarayacağını araştırıyor.

Gelecek Enstitüsü'nden araştırmacı Rachel Maguire, önümüzdeki 50 yıl boyunca çalışmayı planlayanların kariyer elde edebilmeleri için çalışırken bir yandan da sürekli yenilikleri öğrenme peşinde olması gerektiğini kaydediyor.

Maguire'a göre 2030 yılında yapay zekalı asistanların gündelik işlerimizde bizlere yardımcı olduğu bir dünyada yaşıyor olacağız. Uzman, gelecekte bu tür asistanlarla yan yana çalışacağımızı, insan beyninin yetersiz kaldığı işleri bu asistanların üstleneceğini öngörüyor.