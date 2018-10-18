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2045 yılından geldi! Zaman yolcusundan olay yaratacak açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2018 08:57 | Son Güncelleme

Zaman yolcusu olduğunu söyleyen ve Youtube'tan video yayınlayan bir adam 2045 yılından geldiğini iddia etti. Gelecekte özel hayatın gizliliğinin tamamen ortadan kalkacağını ve devlet diye bir kavram olmayacağını söyleyen zaman yolcusu, geleceğin düşünüldüğü kadar kötü olmadığını söyledi. İnsanları gelecekte uçan arabalar ve mega kentlerle çevrili bir hayatın beklediğini söyleyen zaman yolcusu, bunları kanıtlamak için de izleyicilerine bir video gösterdi.

Dünyada kamuoyundan gizlenen bir zaman makinesi olduğunu söyleyen zaman yolcusu, bu makinenin uzay teknolojisiyle geliştirildiğini söyledi. Zaman makinesi teknolojisinin 2028 yılında halka tanıtılacağını söyleyen adam, küresel bir hükümet oluşturulduğunu ve bu hükümeti yapay zekanın yönettiğini de anlattı.

Bu adam 2045 yılından geldi!

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2045 yılından geldiğini söyleyen bir adam sosyal medyada infial yarattı. Zaman yolcusu olduğunu ileri süren adam elindeki videoyu da kanıt olarak gösterdi ve geleceği anlattı.
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Geldiği yılda yapay zekanın küresel hükümeti yönettiğini ve gelecekte devletler diye bir kavramın olmayacağını söyledi. Kimliğini açıklamayan zaman yolcusu, zaman makinesinin uzaylı teknolojisi sayesinde geliştirildiğini ve kamuoyundan gizlendiğini ileri sürdü.
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Zaman yolcusuna göre kamuyoundan gizlenen zaman makinesi teknolojisi 2028 yılında halka tanıtılacak. İddiaları dinleyen çok sayıda kişi, zaman yolcusunun anlattıklarından yeterince ikna olmadı ve 27 yıl içinde bu denli devrimsel değişikliklerin olamayacağı yorumunda bulundu.
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Gelecekte özel hayatın gizliliğinin tamamen ortadan kalkacağını söyleyen zaman yolcusu, geleceğin düşünüldüğü kadar kötü olmadığını fakat bulunduğumuz zamandan çok farklı olduğunu belirtti.
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2045 yılından geldiğini öne süren zaman yolcusu iddialarına dayanak olarak cep telefonunda bulunan ve uçan arabaları ve mega dev kentleri gösteren bir videoyu paylaştı.
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İşte zaman yolcusunun gösterdiği videodan bazı detaylar....
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Anahtar Kelimeler:
zaman yolcusu uzaylı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adam trollüyordur sizde haber yapıyorsunuzdur
gelecekten gelmiş ama halen 2015 lerin tabletini kullanıyor bari şak diye açılscak bir ekranlı tablet olsydı da gözümüz açılsaydı
2245 Deseydin inanabilirdim ama 2045 yılına kadar bunlar hiç olmaz be gülüm, hadi başka kapıya...
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