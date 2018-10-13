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2047 rakımlı Herekol Dağı'nda, terörle mücadele ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:03 | Son Güncelleme

Siirt'te yeni kurulan "Atalar" ve "Tatarlar" jandarma komando taburları, Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda başarılı şekilde göreve yapıyor

SİİRT (AA) - Siirt'te yeni kurulan "Atalar" ve "Tatarlar" jandarma komando taburları, Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı'nda başarılı şekilde görev yürütüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan "Atalar" ve "Tatarlar" isimli 2 komando taburu, gerekli eğitimlerin ardından göreve başladıkları Herekol Dağı'nda teröristlere göz açtırmıyor.

Terörden temizlenen ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının petrol aramayı sürdürdüğü bölgede, görev yapan taburlar, güvenlik korucularının da desteğiyle teröristlerin kullandığı mağara ve sığınakları imha ederek teröristlere nefes aldırmıyor.

Gece gündüz demeden zorlu arazi şartlarında görev yapan taburlar, kentin huzur ve güvenliği için terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Herekol operasyon Siirt terör

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