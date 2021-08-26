205 milyar doları genişleme için harcayacak

Şirket, anavatanı Güney Kore için 180 trilyon won ayırdığını ve bu süre içinde 10.000 kişiyi daha işe almayı hedeflediğini açıkladı. Bu yeni genişleme planının Samsung’un daha önce ana hatlarıyla belirttiği harcamaları içermesi dikkat çekici.

Güney Koreli dev, gelişmiş yonga yapımına daha derinden dalmak için 2030 yılına kadar yaklaşık 151 milyar dolar yatırım yapmayı planladı. Şirketin ayrıca, Lee Jae-yong’un bu yılın başlarında rüşvet suçundan hapse mahkûm edildikten sonra şartlı tahliye ile hapishaneden serbest bırakılması nedeniyle agresif bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.

Samsung’un şimdi, şirketin yaklaşık 17 milyar dolar harcadığı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yarı iletken tesisi ile ilgili daha fazla gelişmeye sahip olması bekleniyor. Huawei’nin piyasadan çekilmesinin ardından Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ile rekabet eden dünyanın önde gelen yonga seti üreticileri arasında yer alıyor. Kısa vadeli hedefler yerine teknoloji açısından uzun vadeli vizyonla ilerlemeyi planlıyor.

Bununla birlikte, Güney Koreli dev, yan kuruluşları Samsung Biologics ve Samsung Bioepisit aracılığıyla biyofarmasötik işini de genişletmek istiyor. Grup, aşı üretimine başlamak amacıyla şu anda faaliyette olan üç fabrikaya ek olarak iki yeni fabrika kuracak.

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