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205 şehidin emanetleri sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:45 | Son Güncelleme

Batman'da açılan 32. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Yusuf Erin Sergisi'nde 205 şehidin şehadete erdikleri sırada üzerilerindeki kıyafetleri sergilendi - Şehit Aileleri Birliği ile Türkiye Gaziler Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi Başkanı Pekacar: "Biz hakkımızı bu vatanı bölmek, bu bayrağı indirmek, bu ezanı dindirmek isteyen hiç kimseye helal etmiyoruz. Onlar şehit çocuklarının gözyaşlarında boğulacaklar, gözyaşlarımız onların cehennem ateşi olacak" - Şehit polis Fethi Sekin'nin babası Mehmet Zeki Sekin: "Benim Fethi'm Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, öğretmenevinde, hastanesinde, sokağında, ormanında adı yaşıyor. Benim Fethi'min cesareti hafızalardan, kalplerden eksilmez"

Batman'da açılan 32. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Yusuf Erin Sergisi'nde 205 şehidin emanetleri sergilendi.

Şehit Aileleri Birliği ile Türkiye Gaziler Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Fuaye Salonu'nda açılan sergide aralarında Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Orgeneral Eşref Bitlis, Fethi Sekin, Şenay Aybüke Yalçın, Yasin Börü, Afrin şehitleri, Fırat Kalkanı Harekatı şehitlerinin de olduğu 205 şehide ait şehadete erdikleri zaman üstlerindeki kıyafetleri sergileniyor.

Sergiye adı verilen polis memuru Yusuf Erin şehit düştüğü sırada 6 aylık olan kızı Sahra ile eşi Rabia Erin ve İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin de katıldı.

Şehit Aileleri Birliği ile Türkiye Gaziler Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi Başkanı Ömer Dündar Pekacar, serginin açılışında, ülkede huzur ve barış varsa bunun şehit ve gaziler sayesinde olduğunu söyledi.

"Emanetleri burada olan şehitlerimiz bu toprakları bize vatan kılan yiğitlerimizdir. O şehitlerin, yiğitlerin anneleri, babaları, kardeşleri, eşleri çocukları vardı" diyen Pekacar, şunları belirtti:

"Kimisi henüz okula başlamamıştı, kimisi henüz konuşmaya başlamamıştı, kimisi doğmamıştı. Bu şehitlerimiz vatanı doğmamış çocuklarına tercih ettiler. Ben de bir şehit çocuğuyum. Biz şehit çocuklarının bu topraklar üzerinde yaşayan bütün insanların üzerinde hakkı vardır. Babalar evlerine gittiklerinde başlarını okşayacak çocukları varsa bizlerin babalarının olmamasındandır. Çocukların boyunlarına sarılacak babaları varsa onların babaları daha çok yaşasın diye onların yerine ölen babalarımız sayesindedir. O yüzden bu topraklarda yaşayan bütün insanlar üzerinde bizim bir hakkımız vardır. Biz hakkımızı bu vatanı bölmek, bu bayrağı indirmek, bu ezanı dindirmek isteyen hiç kimseye helal etmiyoruz. Onlar şehit çocuklarının gözyaşlarında boğulacaklar, gözyaşlarımız onların cehennem ateşi olacak."

Sekin de, "Benim Fethi'm Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, öğretmenevinde, hastanesinde, sokağında, ormanında adı yaşıyor. Benim Fethi'min cesareti hafızalardan, kalplerden eksilmez." dedi.

Daha sonra Vali Yardımcısı Haluk Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Batman'da 4 gün sürecek sergi, daha sonra Hakkari, Siirt, Şırnak, Bingöl, Ankara, İstanbul ile Irak'ın Kerkük ve Erbil kentlerinde de açılacak.

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