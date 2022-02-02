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2050'de dünya nüfusunun 4'te 1'i orada yaşayacak! BM bekleyen tehlikeye dikkat çekti

02.02.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve dünyayı bekleyen tehlikeye işaret etti. Songwe, 2050’de dünya nüfusunun 4’te 1’inin Afrika kıtasında yaşayacağını belirtti. Buna karşılık Songwe, iklim değişimi sebebiyle gıda üretiminde de azalma olacağı uyarısında bulundu. Songwe, “Her dört kişiden birinin yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalması sorunuyla baş edemeyiz." ifadelerini kullandı.

2050'de dünya nüfusunun 4'te 1'i orada yaşayacak! BM bekleyen tehlikeye dikkat çekti

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, 35'inci Afrika Birliği Zirvesinin açılışında yaptığı konuşmada, Afrika'nın karşı karşıya olduğu gıda sorununun büyüme riskine işaret ederek, altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi, eğitim ve sağlık alanına yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.

"BU SORUNLA BAŞ EDEMEYİZ"

Gıda meselesinin eğitim ve ekonomik kalkınma yoluyla aşılabileceğini kaydeden Songwe, "2050'de dünyadaki her dört kişiden biri Afrikalı olacak. Her dört kişiden birinin yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalması sorunuyla baş edemeyiz." diye konuştu.

Songwe, iklim değişimiyle mücadele yolunda yeni fikirler üretiliyor olsa da kıtadaki gıda üretiminde azalma beklendiğini, Doğu Afrika'da 2050 yılı itibarıyla yüzde 22 azalma olacağını dile getirdi.

"ÖNEMİNİ, BİZE PANDEMİ GÖSTERDİ"

Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinin kıtanın yapacağı en büyük yatırım olacağına vurgu yapan Songwe, "Pandemi bize bilim ve teknolojinin önemini gösterdi. Batı, ABD ve Almanya, aşı geliştirmek için beyin gücünü kendine çekiyor. Bu sadece salgın sırasında gördüğümüz inovasyonlardan biri." ifadesini kullandı.

Afrika ülkeleri liderleri kıtanın önemli meselelerinin masaya yatırılacağı 35. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi'nde bu hafta bir araya geliyor.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki genel merkez binasında bugün üye ülke dışişleri bakanlarının toplanmasıyla başlayan zirve, 6 Şubat'a kadar sürecek.

Peş peşe gelen darbeler, iklim değişikliği, iç çatışmalar, terör saldırıları ve Kovid-19 salgınının ana gündem maddesi olacağı zirvede, İsrail'in Birliğe "gözlemci" üye olmasına yönelik itirazlar da tartışılacak. (AA)

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