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2050'nin en büyük ekonomileri

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

PWC’nin raporuna göre satın alma gücü paritesiyle dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında Türkiye 2050'de ilk 10'u zorlayacak.

İşte 2050'de dünyanın en büyük ekonomileri...

2050'de Türkiye sınırları zorlayacak

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PriceWaterhouseCoopers (PWC) 2050 yıllarında dünyadaki en güçlü ekonomilerin hangileri olacağına dair tahminlerini yayımladı. Satın alma gücü paritesiyle yapılan sıralamada Türkiye, Fransa'yı geçecek.
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1. Çin

1. Çin
Şu anki sırası 1
3 / 13

2. Hindistan

2. Hindistan
Şu anki sırası 3
4 / 13

3. ABD

3. ABD
Şu anki sırası 2
5 / 13

4. Endonezya

4. Endonezya
Şu anki sırası 8
6 / 13

5. Brezilya

5. Brezilya
Şu anki sırası 6
7 / 13

6. Rusya

6. Rusya
Şu anki sırası 6
8 / 13

7. Meksika

7. Meksika
Şu anki sırası 11
9 / 13

8. Japonya

8. Japonya
Şu anki sırası 4
10 / 13

9. Almanya

9. Almanya
Şu anki sırası 5
11 / 13

10. Birleşik Krallık

10. Birleşik Krallık
Şu anki sırası 9
12 / 13

11. Türkiye

11. Türkiye
Şu anki sırası 14
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Anahtar Kelimeler:
ekonomi ABD Türkiye

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