HABER

“2050 yılında 6,5 milyar insan şehirlerde yaşayacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:18 | Son Güncelleme

Bu yıl ‘yükselen şehir’ temasıyla gerçekleşen 6.

“2050 yılında 6,5 milyar insan şehirlerde yaşayacak”

Gökçe KARAKÖSE-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Bu yıl ‘yükselen şehir’ temasıyla gerçekleşen 6. Genç Diplomatlar Konferansı’nda dünyanın problemlerine çözümler arandı. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “2050 yılında dünya nüfusunun 3’te 2’sinin şehirlerde yaşayacağı ön görülüyor, bu da 6,5 milyar insana denk geliyor. Gençlerimizin sürdürülebilirlik konusunda çalışması her gün daha da önem kazanacak” dedi.

Bahçeşehir Koleji her yıl düzenlediği Genç Diplomatlar Konferansı'nın 6’ncısını bu yıl Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden olan “yükselen şehirler” temasıyla gerçekleştirdi. Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen konferansa kolejin tüm kampüslerinden yaklaşık 120 öğrenci katıldı. 2 gün süren konferansta, delegeler halinde konuşma yapan ve dünyanın farklı şehirlerini temsil eden öğrenciler, şehirde ulaşım, şehirde süreklilik ve şehirde kültür gibi sorunlara çözüm yolları aradı.

"İYİLİK VE DUYARLILIĞI ÖNEMSİYORUZ"

"Biz öğrencilerimizin iyi ve duyarlı insan olmalarına çok önem veriyoruz" diyen Özge Aslan, "Şehirleşmenin yarattığı sorunların önüne geçmek için sürdürülebilir kaynaklara yönelmek çok önemli. Öğrencilerimiz 2 gün boyunca şehirleşmenin getirdiği sorunlara çözümler üretmek için bir araya geldiler, fikirlerini paylaştılar. Kaynaklarımızı sınırsız gibi harcıyoruz ancak kaynaklarımız sınırlı. Türkiye’de STEM eğitiminin öncülüğünü yapan bir kurum olarak öğrencilerimizi çok yönlü bireyler olarak yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz de mühendislik, fen, matematik, mimari ve sanat disiplinlerinden yararlanarak sorunlara çözüm üretiyorlar.” ifadelerini kullandı.

"DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 50'Sİ ŞEHİRLERDE YAŞIYOR"

Dünya nüfusunun yüzde 50’sinin şehirlerde yaşadığını belirten Aslan, "2050 verilerine baktığımızda ise bu oranın 3’te 2’ye çıkacağı ön görülüyor. Bu da bakıldığında 6,5 milyar insana denk geliyor. Bu kadar çok insanın şehirlerde yaşaması da barınma, eğitim, çevre ile ilgili birçok problemle karşılaşabileceğimizi gösteriyor" dedi.

“ULAŞIM VE SÜREKLİLİK EN BÜYÜK SORUNLARIMIZDAN"

Şehirde ulaşım, şehirde süreklilik ve şehirde kültür temaları üzerinden her şehrin delege gruplarının olduğu konferansın koordinatörlerinden Boran Uça ise, şöyle konuştu:

“Her delege grubu dünyanın bir şehrini temsil ediyor. Temsil ettikleri bu şehirlerin problemlerini bulup o problemlere burada çözüm arıyorlar. Buradaki 120 öğrenci kendi buldukları ayrı çözümleri ortak bir akılla genel bir bildirgeye dönüştürüyorlar. Dünyamızın problemlerine Türk gençleri olarak burada çözüm buluyoruz. Bu çözümleri bulurken, birlikte çalışmayı da öğreniyoruz. Temsil ettiğimiz şehirler çoğunlukla başkent ya da ülkelerin büyük kentleri oluyor. Ulaşım konusunda trafik sıkıntıları çok fazla gördüğümüz bir problem. Aynı zamanda süreklilik konusu var. Dünyamızın azalan kaynaklarından dolayı yine süreklilik bölümünde de çok fazla yenilenebilir enerji kaynakları bizim için önemli oluyor.”

FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ

“2050 yılında 6,5 milyar insan şehirlerde yaşayacak”

PARTNERO şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?O şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?
Elazığ’da bir annenin darp edilmesiyle ilgili savcılıktan açıklamaElazığ’da bir annenin darp edilmesiyle ilgili savcılıktan açıklama
Kamyonetini seyyar lastikçi dükkanı yaptıKamyonetini seyyar lastikçi dükkanı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu!

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Adli Tıp raporunda ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Ankara merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonu!

Düğmeye basıldı! 'Yasa dışı bahis' operasyonu

İBB'nin kiralık araç ihalesi ertelendi

İBB'nin kiralık araç ihalesi ertelendi

Sakarya'da okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi

Okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.