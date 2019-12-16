“2050 yılında 6,5 milyar insan şehirlerde yaşayacak”

Gökçe KARAKÖSE-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Bu yıl ‘yükselen şehir’ temasıyla gerçekleşen 6. Genç Diplomatlar Konferansı’nda dünyanın problemlerine çözümler arandı. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “2050 yılında dünya nüfusunun 3’te 2’sinin şehirlerde yaşayacağı ön görülüyor, bu da 6,5 milyar insana denk geliyor. Gençlerimizin sürdürülebilirlik konusunda çalışması her gün daha da önem kazanacak” dedi.

Bahçeşehir Koleji her yıl düzenlediği Genç Diplomatlar Konferansı'nın 6’ncısını bu yıl Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden olan “yükselen şehirler” temasıyla gerçekleştirdi. Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen konferansa kolejin tüm kampüslerinden yaklaşık 120 öğrenci katıldı. 2 gün süren konferansta, delegeler halinde konuşma yapan ve dünyanın farklı şehirlerini temsil eden öğrenciler, şehirde ulaşım, şehirde süreklilik ve şehirde kültür gibi sorunlara çözüm yolları aradı.

"İYİLİK VE DUYARLILIĞI ÖNEMSİYORUZ"

"Biz öğrencilerimizin iyi ve duyarlı insan olmalarına çok önem veriyoruz" diyen Özge Aslan, "Şehirleşmenin yarattığı sorunların önüne geçmek için sürdürülebilir kaynaklara yönelmek çok önemli. Öğrencilerimiz 2 gün boyunca şehirleşmenin getirdiği sorunlara çözümler üretmek için bir araya geldiler, fikirlerini paylaştılar. Kaynaklarımızı sınırsız gibi harcıyoruz ancak kaynaklarımız sınırlı. Türkiye’de STEM eğitiminin öncülüğünü yapan bir kurum olarak öğrencilerimizi çok yönlü bireyler olarak yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz de mühendislik, fen, matematik, mimari ve sanat disiplinlerinden yararlanarak sorunlara çözüm üretiyorlar.” ifadelerini kullandı.