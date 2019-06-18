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2050’de dünya nüfusu 9,7 milyar olacak

18.06.2019 14:37 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler tarafından dünya nüfusuna dair hazırlanan rapora göre 2050 yılında dünyada 9,7 milyar insan yaşayacak.

2050’de dünya nüfusu 9,7 milyar olacak

Yüzyılın sonunda ise bu rakamın 11 milyara çıkması bekleniyor.Birleşmis Milletler (BM) tarafından hazırlanan "Dünya Nüfus Beklentisi" başlıklı rapora göre şu an yaklaşık 7,7 milyar olan dünya nüfusu 2050 yılında iki milyar artarak 9,7 milyara yükselecek. Raporu hazırlayan uzmanlar ayrıca, olağanüstü olaylar olmaması durumunda dünya nüfusunun içinde bulunduğumuz yüzyılın sonunda 11 milyar olacağı öngörüsünde bulunuyor. Nüfusun bu denli hızlı artışının bir sebebi dünya çapında ortalama insan ömrünün uzaması.

Dünya nüfusunu aşırı artıran dokuz ülke

Diğer yandan ülkelerin çoğunluğunda doğum oranları azaldığından ileriye dönük nüfus artışı beklenmezken, özellikle dokuz ülkedeki hızlı nüfuş artışı dünya nüfusunda öngörülen patlamanın da başlıca sebeplerinden. BM raporu bu ülkeleri Hindistan, Nijerya, Pakistan, Etiyopya, Tanzanya, Endonezya, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Kongo olarak sıralıyor. Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi Çin'e yönelik beklenti ise şu anki nüfusun 2050 yılında yüzde 2,2 oranında azalacağı yönünde. Bu da 31,4 milyon insana tekabül ediyor.

Ölümlerin doğumlardan çok olacağı ülkeler

Söz konusu rapora göre bazı ülkelerde de ölüm oranları doğumlardan daha fazla olacağından, nüfus normal şartlar altında azalacak. Ancak bu ülkeler demografik sorunu çözebilmek için göçmenlerden faydalanacak. Almanya, Estonya, Macaristan, İtalya, Japonya, Rusya, Sırbistan, Belarus ve Ukrayna bu kategoriye giren başlıca ülkeler. Kadınların ortalama doğum sayısı da ilerleyen yıllarda azalmaya devam edecek. 1990'da dünya çapında ortalama 3,2 olan kadın başına doğum oranı günümüzde 2,5'e gerilemiş durumda. Bu rakamın 2050'de 2,2'ye inmesi bekleniyor. Bu da sağlıklı bir demografik dönüşüm için gerekli olan kadın başına asgari 2,1 doğum oranıyla nerede ise eşit konuma gelineceğini gösteren bir veri. Raporda ayrıca, şu an 72,6 yıl olan dünya çapındaki ortalama insan ömrünün, 2050'de 77,1'e çıkacağı tahmin ediliyor.

AFP / ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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