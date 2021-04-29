"2050'de Müslümanlar Almanya Nüfusunun Beşte Birini Oluşturabilir"

2015 sonrasında zirveye ulaşan göçmen dalgalarından en çok etkilenenler arasında yer alan Almanya’da Müslümanlar'ın sayısı 5 milyon 600 bine yükseldi.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi ve Almanya İslam Konferansı’ın yayınladığı verilere göre Almanya, 5 milyon 700 bin Müslüman'ın yaşadığı Fransa’dan sonra Avrupa'da en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülke.

Almanya'daki en büyük Müslüman toplum Türkler

Almanya'daki Müslümanlar'ın sayısının 2015'teki son araştırmadan beri yaklaşık 900 bin arttığına dikkat çekilirken, özellikle Suriye ve Afganistan’dan gelen göçmenlerin sayının artmasına neden olduğu belirtildi. Müslümanlar 80 milyonluk Almanya nüfusunun yüzde 6,7'sini oluşturuyor ve yüzde 47’si ise Alman vatandaşlığına geçmiş durumda. Ülkedeki en büyük Müslüman grubunu 2,5 milyon kişiyle Türkiye vatandaşları oluşturmaya devam ederken, bu sayı Almanya’da yaşayan Müslümanlar'ın yüzde 45’i anlamına geliyor.

Başka istatistikler, ülkede sadece Alman vatandaşı olan Türkiye kökenli göçmen sayısı ile birlikte Türkiye kökenli nüfusu 3 milyon olarak tanımlıyor. Ülkedeki diğer büyük Müslüman grupları yüzde 19’la Ortadoğu ülkelerinden gelenler ve yüzde 8’le Kuzey Afrika ülkelerinden gelenler oluşturuyor.