2053 işitme engelli işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okuyacak

İSTANBUL (AA) - Rize Anadolu Kültür Spor ve Eğitim Yardımlaşma Derneği tarafından, "Ellerime Ses Ver" projesi kapsamında, 81 ilden 2053 kişilik işitme engelli korosu, kabul günü olan 12 Mart'ta Rize'de bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okuyacak.

Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen provalar öncesi açıklamalarda bulunan, Rize Anadolu Kültür Spor ve Eğitim Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Kansızoğlu, Türkiye'de bulunan 4 milyon işitme engelli ve ailelerinin sesi olabilmek amacıyla, "Ellerime Ses Ver" projesini başlattıklarını dile getirdi.

İşitme engelli bireylerin toplumun her kesimde bulunduğunu ifade eden Kansızoğlu, "Onların sorunlarını dile getirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için, "Ellerime Ses Ver" projesini oluşturup hayata geçirmeye karar verdik. Bu proje kapsamında 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul gününde Rize Çaykur Didi Stadyumu'nda 2053 işitme engelli vatandaşımız ve aileleri ile birlikte İstiklal Marşımızı okuyacağız. Bu etkinliğimize Türkiye'nin 81 ilinden işitme engelli bireyler ve aileleri katılacak. Daha önce 2 bin işitme engelli bir araya gelmişti, bu sefer 2053 kişi ile rekoru da kırmış olacağız." dedi.