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2060 yılında kıyamet kopacak

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 10:09 | Son Güncelleme

17. yüzyılda yaşamış İngiliz fizikçi Sir Isaac Newton'ın 2060 yılında Hz. İsa'nın geri döneceğini ve kıyametin kopacağını not ettiği yeni yazınları bulundu.

Yerçekimi kuvvetini bulan İngiliz fizikçi Sir Isaac Newton'ın şimdi de kıyametin tarihine dair bir tahmin yaptığı ortaya çıktı.

2060 yılında kıyamet kopacak

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Milliyet'in haberine göre, ünlü bilim insanının notları arasında, Hz. İsa'nın 2060 yılında Dünya'ya geri döneceği ve kıyamet için insanlığı uyaracağı bulunuyor.
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1643 yılında dünyaya gelen Newton'ın tanrı ve din kavramları ile ilgilendiği biliniyor.
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Newton'ın din hakkında not ettiği yazınların, İncil'de okuduğu metinlerin bir değerlendirmesi olduğu düşünülüyor.
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2060 yılında kıyametin kopacağını belirten Newton, kıyamet tahmini hakkında şunları yazmış: "Daha sonra sona erebilir fakat daha önce sona ermesi için bir sebep görmüyorum"
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Newton'ın kıyametin tarihini tahmin ettiği savı, Florian Freistetter'in yazdığı 'The A**hole Who Reinvented The Universe' kitabında yer alıyor.
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Freistetter'e göre Newton'ın 2060 yılı tarihi tahmini, yeni bir başlangıcı, savaşı, felaketi ya da dini bir dönemi temsil ediyor olabilir.
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Freistetter ayrıca Newton'ın gelecekte yaşanması muhtemel olayları din ve tanrı kapsamında değerlendirdiğini ve bu olayların tanrının bir buyruğu olduğunu düşündüğünü belirtiyor.
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Sir Isaac Newton kıyamet kopacak

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