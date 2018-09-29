Yerçekimi kuvvetini bulan İngiliz fizikçi Sir Isaac Newton'ın şimdi de kıyametin tarihine dair bir tahmin yaptığı ortaya çıktı.

2060 yılında kıyamet kopacak

1 / 11 Milliyet'in haberine göre, ünlü bilim insanının notları arasında, Hz. İsa'nın 2060 yılında Dünya'ya geri döneceği ve kıyamet için insanlığı uyaracağı bulunuyor.

2 / 11 1643 yılında dünyaya gelen Newton'ın tanrı ve din kavramları ile ilgilendiği biliniyor.

3 / 11 Newton'ın din hakkında not ettiği yazınların, İncil'de okuduğu metinlerin bir değerlendirmesi olduğu düşünülüyor.

4 / 11 2060 yılında kıyametin kopacağını belirten Newton, kıyamet tahmini hakkında şunları yazmış: "Daha sonra sona erebilir fakat daha önce sona ermesi için bir sebep görmüyorum"

5 / 11 Newton'ın kıyametin tarihini tahmin ettiği savı, Florian Freistetter'in yazdığı 'The A**hole Who Reinvented The Universe' kitabında yer alıyor.

6 / 11 Freistetter'e göre Newton'ın 2060 yılı tarihi tahmini, yeni bir başlangıcı, savaşı, felaketi ya da dini bir dönemi temsil ediyor olabilir.

7 / 11 Freistetter ayrıca Newton'ın gelecekte yaşanması muhtemel olayları din ve tanrı kapsamında değerlendirdiğini ve bu olayların tanrının bir buyruğu olduğunu düşündüğünü belirtiyor.

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