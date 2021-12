209 Bin Üyesi Bulunan Türk Metal Grev Kararı Aldı

TÜRK-İŞ’e üye en büyük sendika olan Türk Metal, MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile yaptığı toplu iş sözleşmesinde yaşanan anlaşmazlık sonucu, grev kararı aldı.

31 Ağustos’ta biten toplu iş sözleşmesi sonrası müzakere sürecinde MESS’in ilk 6 ay için yüzde 12, altı aylık diğer üç periyot için enflasyon oranında artış önerisi Türk Metal tarafından reddedildi. Toplu iş sözleşmesi sendikanın 209 bin üyesinden 109 binini kapsıyor.

Bu işçilerin örgütlü olduğu işyerleri arasında Türkiye’nin en büyük otomotiv üreticisi kuruluşları Renault, Ford Otosan, Tofaş’la birlikte Mercedes, MAN, Türk Traktör, Arçelik, Bosch, Otokar ve bu şirketlerin yan sanayileri de yer alıyor.

Türk Metal Genel Başkanı: ‘‘Oyalamayın, TÜİK rakamlarıyla gelmeyin gerekirse sokaklara döneriz’’

Bugün Bursa Gemlik şubesinde düzenlenen olağan genel kurulda konuşan Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, verimsiz geçen arabuluculuk görüşmeleri sonrası işveren sendikasını yeniden masaya çağırdı.

Kavlak ‘‘Buradan MESS yetkililerine sesleniyorum. Artık deniz bitti. Sakın unutmayın; deniz bizim için biterse sizin için de bitmiş demektir. Onun için bu işi daha fazla uzatmanın anlamı yok. Gelin masaya, bu işi bitirelim. Gelin masaya, iyi bir sözleşme yapalım. Gelin masaya, nereye varacağı belli olmayan bu koşullarda siz de biz de önümüzü görelim. Bizi bekletmeyin. Oyalamayın. Hakkımızı verin. Masaya dönün ama TÜİK rakamlarıyla gelmeyin. Zor zamanların insanlarıyız ama kölesi de değiliz. Biz bu süreci barış içinde masada bitirmek istiyoruz. Ama olmazsa işi sokaklara taşımayı da iyi biliriz. Biz, o sokakların yabancısı değiliz. Biz o sokaklardan geldik. Gerekirse yine o sokaklara döneriz, mücadelenin kralını veririz’’ dedi.

Salı günü İzmir'de, Çarşamba günü Manisa'da, Perşembe günü Bursa’da, Cuma günü Eskişehir'de, eylemler yapan Türk Metal’in, önümüzdeki süreçteki yol haritası da açıklandı. Pazartesi günü Tekirdağ Çerkezköy’de, sonrasında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Bolu'da, Sakarya'da, Ankara'da eylemler düzenleme kararı alan sendika, işveren sendikasını ücret artışını güncellemeye zorlayacak.

Kavlak: ‘‘Yaşadığımız sürecin adı ekonomik krizdir, hepimiz dardayız’’

Asgari ücrete yıllık brüt yüzde 39 oranında zam yapıldığını devletin katkısıyla birlikte net yıllık artışın 50'ye kadar ulaştığını vurgulayan Türk Metal Başkanı, ekonomik durumun kendileri için de benzer bir artışı zorunlu kıldığını ifade etti.

Pervul Kavlak ‘‘Lafı evirip çevirmeden, eğip bükmeden durumun adını koyalım. Yaşadığımız bu sürecin adı krizdir. Ekonomik krizdir. Ve eğer bir ülkede ekonomik kriz varsa sosyal yaşamdan siyasete hatta aile yaşamımıza kadar her şeyde, her yerde kriz vardır. Her gün kapanan bir dükkanın, işten atılan emekçilerin, tarladan aldığı ürününü satamayan köylülerin, ay sonunu getiremeyen emeklilerin haberlerini izlemekten, hepimizin asabı bozuluyor. Olan biten karşısında şaşkınız. Hepimizin gözü ekranlarda, döviz kurundaki değişimi izliyoruz. Döviz birkaç saat içinde inanılmaz oranda yükseliyor. Ardından bir bakıyoruz, büyük oranda düşüyor. Cebimizdeki para, her geçen dakika eriyor. Biz de, olan biteni çaresiz seyrediyoruz. Hepimiz sakin ve durgun bir denizde giderken fırtınaya yakalanan bir gemi gibi alabora olduk. Hatta karaya oturduk. Şimdi hepimiz can yeleklerimizi giymiş durumda fırtınanın dinmesini bu denizin sakinleşmesi bekliyoruz. Çünkü artık hepimiz dardayız’’ dedi.

Doçent Dr. Aziz Çelik: ‘‘DİSK’e bağlı Birleşik Metal’den de grev kararı gelmesi çok muhtemel’’

Emek ve sosyal politikalar uzmanı Doç. Dr. Aziz Çelik, döviz ve enflasyon artışının toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde tıkanıklık yarattığını, DİSK’e bağlı Birleşik Metal Sendikası’nın da grev kararı almak üzere olduğunu söyledi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Çelik ‘‘Türk Metal, Türkiye’nin en güçlü ve etkili sendikalarından biri. Üzerinde konuşulan toplu iş sözleşmesiyse, Türkiye’nin en büyük özel sektör sözleşmelerinin başında geliyor. Gelinen nokta itibariyle Türk Metal, grevi uygulamak zorunda kalacak gibi görünüyor. Çünkü yaz sonunda başlayan görüşmeler sonrası hem döviz çok yükseldi hem de enflasyon. Konuşulan, önerilen oran, TÜİK’in açıkladığı enflasyonun dahi çok gerisinde. Ayrıca bu sektörde örgütlü bir başka sendika, DİSK’e bağlı Birleşik Metal’den de grev kararı gelmesi çok muhtemel. Onlar da MESS’le görüşüyor, orada da sıkıntı var. Çünkü teklifler Temmuz ve Ağustos’ta hazırlandı. Şimdi asgari ücrete yüzde 50 artışın yapıldığı bir ortamda, nitelikli işçiler de haklarını isteyecektir’’ dedi.

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası’nın 2018 yılının Ocak ayında almış olduğu grev kararı o dönem bakanlar kurulu kararıyla ertelenmişti.