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20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Bursa’da yed-i emin deposunda 20’den fazla aracın yanarak zarar gördüğü yangının, otoparkın yanındaki boş alana atılan süngerler yüzünden çıktığı belirlendi.

Bursa’da yed-i emin deposunda 20’den fazla aracın yanarak zarar gördüğü yangının, otoparkın yanındaki boş alana atılan süngerler yüzünden çıktığı belirlendi. Polis ekipleri süngerleri atarak ateşe veren şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
Osmangazi’ye bağlı Veysel Karani Mahallesi Vefa Sokak’ta meydana gelen yangında park halindeki 20’den fazla minibüs, otomobil ve kamyonet küle döndü. Otomobillerin adeta bomba gibi patladığı yangın, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevkedilmesinin ardından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebini araştıran polis ekipleri yeni görüntülere ulaştı. Görüntülerde, otoparkın yan kısmında bulunan boş alana atılan süngerlerin yanması sonucu alevlerin kısa sürede büyüyerek otoparkın içerisine sıçramadığı görüldü.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için harekete geçti. Otopark sahibi Sinan Çelik’in ifadesini olay yerinde aldı. Polislere yangının çıktığı anı anlatan Çelik, "Yan taraftaki boş yere sünger atıyorlar, onların hurdalarını çıkarmak isteyen hurdacılar süngerleri ateşe veriyor. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek araçlara ulaştı. Daha duman havaya yükselmeden kısa sürede araçları kapladı. Araçlar hurdaydı, ama faal olarak çalışanlar da vardı. Bazı araçlar tamamen yanarken, bazılarının sadece arka tarafları yandı" dedi.
Güvenlik kameralarını incelemeye devam eden polis, süngerleri ateşe veren kimliği meçhul kişi veya kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı
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