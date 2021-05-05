20liyaschallenge | Siyasetçiler ve ünlülerden 20 yaş challenge fotoğrafları

20 yaş challenge’ına Hayko Cepkin, Demet Akalın, Nükhet Duru, Şevket Çoruh gibi isimlerin yanı sıra; Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Mansur Yavaş’tan da katılım geldi. Sosyal medyada oldukça popüler olan 20 yaş challange’ında, kişiler 20’li yaşlarına ait fotoğrafları paylaşıyor.
İşte ünlüler ve siyasetçilerden 20 yaş challenge fotoğrafları
Ahmet Davutoğlu #20liyaslarchallenge
Canan Kaftancıoğlu #20liyaslarchallenge
Haluk Levent #20liyaslarchallenge
Hayko Cepkin #20liyaslarchallenge
Kemal Kılıçdaroğlu #20liyaslarchallenge
Mansur Yavaş #20liyaslarchallenge
Nükhet Duru #20liyaslarchallenge
Şevket Çoruh #20liyaslarchallenge
Ziya Selçuk #20liyaslarchallenge
Zülfü Livaneli #20liyaslarchallenge
Demet Akalın #20liyaslarchallenge
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav #20liyaslarchallenge
Sosyal medyada başlatılan akıma kimileri de toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla katıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, 20 yaşını görmeden öldürülen kadınlara dikkat çekerek, “Münevver, Şeyma, Ecem, Merve, Ceren, Güleda, Helin, Duygu…ve daha nice kardeşimiz 20 yaşını göremeden, erkekler tarafından öldürüldüler…#20liyaslarchallenge” ifadelerini kullandı.
Ata Demirer #20liyaslarchallenge
Okuyucu Yorumları 0 yorum