MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 20liyaschallenge | Siyasetçiler ve ünlülerden 20 yaş challenge fotoğrafları

20liyaschallenge | Siyasetçiler ve ünlülerden 20 yaş challenge fotoğrafları

05.05.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın ve özellikle Twitter’ın gündeminde son günlerde yer alan 20li yaş challenge’ına birçok isim katıldı. Siyasilerden de destek gören akımda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, 20'li yaşlarının fotoğrafı yerine Marlon Brando’nun fotoğrafını paylaşması ise olay oldu.

20 yaş challenge’ına Hayko Cepkin, Demet Akalın, Nükhet Duru, Şevket Çoruh gibi isimlerin yanı sıra; Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Mansur Yavaş’tan da katılım geldi. Sosyal medyada oldukça popüler olan 20 yaş challange’ında, kişiler 20’li yaşlarına ait fotoğrafları paylaşıyor.

İşte ünlüler ve siyasetçilerden 20 yaş challenge fotoğrafları

Ahmet Davutoğlu #20liyaslarchallenge

Ahmet Davutoğlu #20liyaslarchallenge

Canan Kaftancıoğlu #20liyaslarchallenge

Canan Kaftancıoğlu #20liyaslarchallenge

Haluk Levent #20liyaslarchallenge

Haluk Levent #20liyaslarchallenge

Hayko Cepkin #20liyaslarchallenge

Hayko Cepkin #20liyaslarchallenge

Kemal Kılıçdaroğlu #20liyaslarchallenge

Kemal Kılıçdaroğlu #20liyaslarchallenge

Mansur Yavaş #20liyaslarchallenge

Mansur Yavaş #20liyaslarchallenge

Nükhet Duru #20liyaslarchallenge

Nükhet Duru #20liyaslarchallenge

Şevket Çoruh #20liyaslarchallenge

Şevket Çoruh #20liyaslarchallenge

Ziya Selçuk #20liyaslarchallenge

Ziya Selçuk #20liyaslarchallenge

Zülfü Livaneli #20liyaslarchallenge

Zülfü Livaneli #20liyaslarchallenge

Demet Akalın #20liyaslarchallenge

Demet Akalın #20liyaslarchallenge

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav #20liyaslarchallenge

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav #20liyaslarchallenge
Sosyal medyada başlatılan akıma kimileri de toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla katıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, 20 yaşını görmeden öldürülen kadınlara dikkat çekerek, “Münevver, Şeyma, Ecem, Merve, Ceren, Güleda, Helin, Duygu…ve daha nice kardeşimiz 20 yaşını göremeden, erkekler tarafından öldürüldüler…#20liyaslarchallenge” ifadelerini kullandı.

Ata Demirer #20liyaslarchallenge

Ata Demirer #20liyaslarchallenge
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ahmet Davutoğlu Demet Akalın Haluk Levent Hayko Cepkin Şevket Çoruh
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

Arka Sokaklar oyuncusu kanser oldu

Arka Sokaklar oyuncusu kanser oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir?

İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.