20liyaschallenge | Siyasetçiler ve ünlülerden 20 yaş challenge fotoğrafları

20 yaş challenge’ına Hayko Cepkin, Demet Akalın, Nükhet Duru, Şevket Çoruh gibi isimlerin yanı sıra; Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Mansur Yavaş’tan da katılım geldi. Sosyal medyada oldukça popüler olan 20 yaş challange’ında, kişiler 20’li yaşlarına ait fotoğrafları paylaşıyor.