HABER

20’nci Uluslararası Büyükçekmece Festivali görkemli bir şekilde sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 01:46 | Son Güncelleme

10 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve konserlerle süslenen 20’nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali havai fişek gösterisiyle sona erdi.20’nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne 71 ülkeden katılan konukların Damat Alayı oynaması damgasını vurdu.Yerli ve yabancı 71 ülkeden binlerce kişinin katıldığı 20’nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, yabancı konukların geleneksel dansları ve muhteşem havai fişek gösterisi ile sona erdi.

10 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve konserlerle süslenen 20’nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali havai fişek gösterisiyle sona erdi.
20’nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne 71 ülkeden katılan konukların Damat Alayı oynaması damgasını vurdu.
Yerli ve yabancı 71 ülkeden binlerce kişinin katıldığı 20’nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, yabancı konukların geleneksel dansları ve muhteşem havai fişek gösterisi ile sona erdi. Öncesinde Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması’nın ve bu sene ilk kez yapılan Uluslararası Altın Köprü Çağdaş Dans Yarışması’nın son turu gerçekleşti. Yabancı konuklar kültürel dansları eşliğinde birbirleriyle yarıştılar. Uluslararası Altın Köprü Çağdaş Dans Yarışması’nda dereceye girenler ise ödüllerin sahibi oldu. Ardından festival komitesi ve jüri üyelerine plaket takdimi yapıldı. Plaketleri Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün komite ve jüri üyelerine verdi. Kültür ve Sanat’ta Yaşam Boyu Başarı Ödülleri de festivalde sahiplerini buldu. Ünlü Oyuncu Selçuk Yöntem ve Oya Başar ödüle layık görüldü. Yöntem, festivalin 20 yıl boyunca yapılmasına binaen Başkan Akgün’ü tebrik etti.
Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması’nın birincileri: Macaristan ve Rusya
71 ülkeden gelen konukların geleneksel danslarını sergilediği Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması’nda dereceye girenler açıklandı. 3’üncü sırayı Gürcistan alırken, 2’nciliğe ise Kosova layık görüldü. Macaristan ve Rusya ise 1’incilik ödülünü paylaştı. Ödüllerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve FIDAF 2’nci Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu takdim etti.
Festivalde sona gelindiğinde ise 71 ülkenin tüm konukları sahneye çıkarak çeşitli Türk ezgileriyle birlikte dans etti. Konukların Damat Alayı’nı oynaması ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Ardından havai fişek gösterisiyle görkemli bir şekilde sona erdi.
“Hep birlikte çalıştık ve dünyanın en iyi festivali yaptık”
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Uluslararası 20’nci Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin sonuna geldik. Dünyanın kültür ve sanat festivalleri arasında ilk üç ve beşte yerini alan Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ni Büyükçekmece ailemle; gençlerimizle, kadınlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla büyüttük. Hep birlikte çalıştık ve dünyanın en iyi festivali yaptık. 7 kez üst üste dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali ödülünü aldık. Bu ödül ailemedir, Büyükçekmece ailemiz içindir” dedi.

PARTNER Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz
Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı 
25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu!25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist, ikna çalışmasıyla teslim oldu

25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Kayıp Merve'yi öldüren katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Son dakika! Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.