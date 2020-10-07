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20’ye yakın köpeği öldüren şahıslar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 16:32 | Son Güncelleme

Niğde’de 20’ye yakın köpeği öldüren 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.2 Ekim’de Niğde’nin Kömürcü köyü-Çiftlik ilçesi arasında bulunan dağlık alana 20’ye yakın ölü köpeğin bırakılması olayı ile ilgili Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu.

20’ye yakın köpeği öldüren şahıslar yakalandı

Niğde’de 20’ye yakın köpeği öldüren 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
2 Ekim’de Niğde’nin Kömürcü köyü-Çiftlik ilçesi arasında bulunan dağlık alana 20’ye yakın ölü köpeğin bırakılması olayı ile ilgili Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat ve asayiş timlerinden oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmada çevrede bulunan tüm kameraların kayırları incelendi. Elde edilen kamera görüntülerinin analiz edilmesi sonucunda, öldürülen köpeklerin Kiledere bölgesinden getirildiği tespit edildi. Kiledere Belediyesinin kameralarının incelenmesi sonucunda, A.D.’nin üzerinde bulunan tabanca ile kasaba meydanında bulunan köpekleri vurduğu ve kendisine ait araçla köpekleri topladığı, köpeklerin toplanmasına ise O.G. isimli şahsın yardım ettiği tespit edildi. A.D. ve O.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

20’ye yakın köpeği öldüren şahıslar yakalandı

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