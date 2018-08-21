21 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, yaklaşık 70 yıl önceki Kore Savaşı'nın yarattığı kaos nedeniyle parçalanan, bir kısmı Kuzey, bir kısmıysa Güney Kore'de kalan yaklaşık 90 ailenin üç yıl aradan sonra gerçekleştirilen kavuşma etkinliğiyle yeniden bir araya geldiğini yazıyor. Habere göre iki Kore arasında 1985 yılında başlatılan kavuşma programı, 2000'li yıllar yaklaşırken donduruldu, ancak daha sonra devam etti. Şimdiye kadar yirmi kez gerçekleştirilen kavuşma programı kapsamında 17 bin Güney Koreli aile, Kuzey Kore'deki akrabalarıyla buluştu. Programın başlatılmasından bu yana 130 bin Güney Koreli, parçalanmış ailelere mensup olduklarına ilişkin kayıt yaptırmış olmalarına rağmen yarısından fazlası, akrabalarıyla bir kez bile bir araya gelemeden yaşamlarını yitirdi. Listede kayıtlı olan ve bir sonraki programa seçilmek için bekleyen 12 binden fazla Güney Koreli, 90 yaş ve üzerinde.

Washington Post bugün ayrıca yazılım devi Microsoft'un Rusya kaynaklı bir grup sanal korsanın Amerikan siyasi kurumlarını hedef aldığını ortaya çıkardığını bildiriyor. Habere göre Microsoft, Rus hükümetliyle bağlantılı bir grubun altı internet sitesinin sahte versiyonlarını tasarladığını ortaya çıkardı. Sahte internet sitelerini devre dışı bıraktığını açıklayan Microsoft, aralarında Amerikan Senatosu ve kamu politikalarıyla ilgili bazı kurumların da bulunduğu bu sahte sitelerin amacının, bu siteleri ziyaret eden kullanıcıların bilgisayarlarına sızmak olduğunu bildirdi. Gazete, APT28 olarak bilinen, Rus istihbaratına bağlı olduğu ve 2016 başkanlık seçimlerine aktif olarak müdahale ettiği ortaya çıkan hacker grubunun Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce faaliyetlerini hızlandırdığını kaydediyor. Microsoft'tan yapılan açıklamada sahte sitelerin henüz kurulma aşamasındayken yakalandığı ve devre dışı bırakıldığı bildirildi, ancak başka ayrıntı verilmedi. Rus hacker grubunun faaliyetlerini ortaya çıkaran Microsoft'un elektronik dolandırıcılıkla mücadele etmekten sorumlu Dijital Suçlar Birimi, Microsoft yazılımlarının kullanıldığı siyasi kampanyalarına ve seçim kurumlarına daha geniş kapsamlı siber güvenlik sağlayabilmek için faaliyetlerini yoğunlaştırıyor.