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21 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

21.08.2019 16:51 | Son Güncelleme

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21 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, 8 yıl süren iç savaştan sonra Suriye’deki son durumu ele alan bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, şu anda ülkenin çoğunluğuna hakim olan Suriye Hükümeti’nin İdlib’in kontrolü ele geçirmeye her zamankinden daha çok yaklaştığını kaydediyor. Değerlendirme, üç New York Times muhabirinin Haziran ayında Suriye’de hükümetin kontrolündeki beş kent ve köye yaptıkları ziyarete dayanıyor. Gazeteye göre Suriye’de savaşın yol açtığı yıkım, en çok yoksulların yaşadığı ve eskiden isyancıların egemen olduğu bölgelerde yaşanmış. Örneğin başkent Şam’da inşa edilen 310 milyon dolarlık alışveriş merkezi, savaş boyunca isyancıların elinde bulunan Şam yakınlarındaki Douma’yla kıyaslandığında büyük bir çelişki oluşturuyor. Ancak Suriye’de altyapının yeniden kurulmasından çok daha fazlasına ihtiyaç var. İç savaşla beraber orta sınıfın neredeyse tamamen yok olması, Suriye’nin karşı karşıya olduğu en büyük sorun. Birleşmiş Milletler’e göre Suriye’de orta sınıf mensuplarının ülkeden kaçması ya da yoksullaşmasıyla birlikte her on kişiden sekizi, yoksulluk sınırının altına düşmüş durumda. Öte yandan savaş nedeniyle ülkeyi terk edenler yavaş da olsa memleketlerine geri dönüyor. Ancak dönenler arasındaki genç erkeklerin çoğu orduya alınıyor, muhaliflerse hapsediliyor. Uluslararası bağışçılardan yeniden yapılanma çalışmalarına katkı gelmediği, erkeklerse ya orduda ya da hapiste olduğu için kadınlar, yaşlılar ve gençler, başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyor. Yerleşim birimlerindeki enkazın halen tam olarak kaldırılmadığı, en az yarım milyon insanın öldüğü, 11 milyondan fazla insanınsa evlerini terk ettiği Suriye’de çok sayıda muhafazakâr kadın, hayatlarında ilk kez çalışmak için kolları sıvıyor.

Washington Post ise Başkan Trump’ın Danimarka’ya yapacağı resmi ziyareti ertelemesiyle ilgili haberi aktarıyor. Habere göre Trump, dün akşam Twitter’da paylaştığı mesajında Danimarka’nın Grönland’ı Amerika’ya satmakla ilgilenmemesi üzerine ziyareti ertelediğini duyurdu. Trump’ın bu kararı, gazeteye göre, inkar etmesine rağmen Trump’ın Danimarka ziyaretinin ana amacının Amerika’nın Grönland’ı satın alma önerisini görüşmek olduğunu gözler önüne seriyor. Denizlerdeki buzulların erimesiyle yeni doğal kaynakların ortaya çıkması ve Kuzey Kutbu’na ulaşım yollarının açılması, Grönland’ı jeopolitik açıdan cazip hale getiriyor. Trump’ın Grönland’ı satın almak istediğiyle ilgili haberlerin geçen hafta ortaya çıkması, büyük şaşkınlık yaratmış, hafta sonunda Grönland’ı ziyaret eden Danimarka Başbakanı Mette Fredriksen ise bu önerinin “absürd” olduğunu kaydetmişti. Trump’ın Grönland meselesi yüzünden Danimarka ziyaretini ertelediğini açıklaması ise bazı çevrelerden tepki aldı. Brookings Enstitüsü Avrupa uzmanı Thomas Wright, Twitter’da paylaştığı mesajında, “Bu iş artık komik olmaktan çıktı. Danimarkalı askerler Irak ve Afganistan’da Amerika’nın yanında savaştı. 50 Danimarkalı hayatını kaybetti. Başkan, ittifakı ve müttefikinin yaptığı fedakârlığı lekeliyor,” ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump’ın Danimarka ziyareti öncesi için planladığı Polonya ziyaretini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ise belli değil.

Wall Street Journal ise İtalya’da yaşanan hükümet krizinin iktidar çekişmesine yol açtığını yazıyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa’da giderek yükselen aşırı sağ hareketin içinde yer alan Matteo Salvini’nin hükümete verdiği desteği geri çekmesi üzerine istifa etti. Kamuoyu yoklamalarında yüksek puan alan göçmen karşıtı Lig hareketinin lideri Matteo Salvini, seçimlere gidilmesi için baskı yapıyor. Salvini’nin muhalifleriyse yerleşik düzen karşıtı Beş Yıldız Hareketi’nin bazı liderleriyle bir araya geldi ve merkez sol Demokratik Parti’yle koalisyon oluşturmak için anlaşma yapmaya açık olduklarını söyleyerek seçim olasılığını bertaraf etti. Böyle bir anlaşma, İtalya’nın merkezci eski Başbakanı Matteo Renzi ile uzun zamandır Renzi’ye düşman olan Beş Yıldız Hareketi’nin kurucusu komedyen Beppe Grillo’yu bir araya getirebilir.

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