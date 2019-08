21 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, 8 yıl süren iç savaştan sonra Suriye’deki son durumu ele alan bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, şu anda ülkenin çoğunluğuna hakim olan Suriye Hükümeti’nin İdlib’in kontrolü ele geçirmeye her zamankinden daha çok yaklaştığını kaydediyor. Değerlendirme, üç New York Times muhabirinin Haziran ayında Suriye’de hükümetin kontrolündeki beş kent ve köye yaptıkları ziyarete dayanıyor. Gazeteye göre Suriye’de savaşın yol açtığı yıkım, en çok yoksulların yaşadığı ve eskiden isyancıların egemen olduğu bölgelerde yaşanmış. Örneğin başkent Şam’da inşa edilen 310 milyon dolarlık alışveriş merkezi, savaş boyunca isyancıların elinde bulunan Şam yakınlarındaki Douma’yla kıyaslandığında büyük bir çelişki oluşturuyor. Ancak Suriye’de altyapının yeniden kurulmasından çok daha fazlasına ihtiyaç var. İç savaşla beraber orta sınıfın neredeyse tamamen yok olması, Suriye’nin karşı karşıya olduğu en büyük sorun. Birleşmiş Milletler’e göre Suriye’de orta sınıf mensuplarının ülkeden kaçması ya da yoksullaşmasıyla birlikte her on kişiden sekizi, yoksulluk sınırının altına düşmüş durumda. Öte yandan savaş nedeniyle ülkeyi terk edenler yavaş da olsa memleketlerine geri dönüyor. Ancak dönenler arasındaki genç erkeklerin çoğu orduya alınıyor, muhaliflerse hapsediliyor. Uluslararası bağışçılardan yeniden yapılanma çalışmalarına katkı gelmediği, erkeklerse ya orduda ya da hapiste olduğu için kadınlar, yaşlılar ve gençler, başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyor. Yerleşim birimlerindeki enkazın halen tam olarak kaldırılmadığı, en az yarım milyon insanın öldüğü, 11 milyondan fazla insanınsa evlerini terk ettiği Suriye’de çok sayıda muhafazakâr kadın, hayatlarında ilk kez çalışmak için kolları sıvıyor.