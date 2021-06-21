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21 Aralık kış dönümü nedir? 21 Aralık en uzun gece mi yaşanır? En uzun gece kaç saat ve nerede yaşanır?

21.06.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar kış dönümünün gerçekleşeceği 21 Aralık kış dönümü nedir sorusunu merak edip araştırıyor. Bugün 21 Haziran'da yaz dönümü gerçekleşirken, 21 Aralık kış dönümü en uzun gece mi yaşanır sorusu merak konusu oldu. Peki 21 Aralık kış dönümü nedir? 21 Aralık en uzun gece mi yaşanır? En uzun gece kaç saat ve nerede yaşanır? İşte ayrıntılar...

21 Aralık kış dönümü nedir? 21 Aralık en uzun gece mi yaşanır? En uzun gece kaç saat ve nerede yaşanır?

21 Aralık kış dönümü nedir sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edip araştırılıyor. Bugün 21 Haziran 2021 tarihinde yaz dönümü gerçekleşirken, 21 Aralık en uzun gece mi yaşanır sorusu merak edilmeye başlandı. Peki 21 Aralık kış dönümü nedir? 21 Aralık en uzun gece mi yaşanır?

21 ARALIK KIŞ DÖNÜMÜ NEDİR?

Yaklaşık olarak 21 Aralık'ta gerçekleşen Kış gündönümünde, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelmektedir. Kuzey yarımkürede günler uzamaya başlarken, güney yarımkürede ise kısalmaya başlamaktadır. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede ise yazın başlangıcı olarak sayılmaktadır.

Ayrıca bazı ülkelerde de yazın ya da kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanmaktadır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en uzun olduğu gün olarak da tarif edilir.

21 ARALIK EN UZUN GECE Mİ YAŞANIR?

21 Aralık 2021 tarihinde Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede ise kış başlangıcı olacak. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzarken (yani kış gündönümü yaşanırken) Güney Yarımküre'de kısalmaya (yani Yaz gündönümü) başlayacak. Türkiye'de 21 Aralık Pazartesi 2021'de en uzun geceyi yaşamış olacağız.

21 ARALIK EN UZUN GECE NEREDE YAŞANACAK?

Türkiye'nin de içinde yer aldığı Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık’ 2021'de ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta meydana gelecek.


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