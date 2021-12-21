HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 21 Aralık nar kırma ritüeli ne zaman ve neden yapılır? Nar kırma geleneği nasıl yapılır?

21 Aralık nar kırma ritüeli ne zaman ve neden yapılır? Nar kırma geleneği nasıl yapılır?

21.12.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Aralık’ta yapılan nar kırma ritüeli, en uzun gecenin en önemli gelenekleri arasında yer alır. 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanıyor. Bolluk ve bereket anlamı taşıdığına inanılan nar kırma ritüeli ise birçok kesim tarafından yıllardır devam ettirilir.

21 Aralık nar kırma ritüeli ne zaman ve neden yapılır? Nar kırma geleneği nasıl yapılır?

Narın Yunan mitolojisinde önemli bir yer bulunuyor. Bolluk, bereket ve doğurganlığı temsil eden narın önemi 21 Aralık’ta daha da anlam bulur. 21 Aralık’ta nar kırma ritüeline katılanlar, enerji, bolluk, bereket dolu bir seneye gireceğine inanıyor.

NAR KIRMA RİTÜELİ NEDİR?

Yunan mitolojisinde önemli bir yeri bulunan nar, bereket, bolluk ve doğurganlığı temsil eder. Bilmecelere konu olan nar, aynı anda birçok geleneğin de parçasıdır. Budizm’de nar, hayatın tüm olumlu etkilerinin özü olarak kabul edilir. Evlerinde nar figürü olanların her türlü kötülükten muhafaza olduğu ve berekete kavuşacağı görüşü hâkimdir.

21 Aralık nar kırma ritüeli ne zaman ve neden yapılır? Nar kırma geleneği nasıl yapılır?

NAR KIRMA RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

Özellikle yeni yıla girerken önemli olan nar kırma ritüeli, Anadolu’da da önemlidir. Nar kırılarak girilen yılın bereket ve bolluk içerisinde geçeceğine inanılır. Narı temizlemek zor olduğu için çoğunlukla kapı önlerinde kırılır. Nar, ne kadar çok dağılırsa, bereketin de o kadar çok artacağına inanılır.

Ayrıca Orta Doğu ve Anadolu’da evlilik törenlerinden önce, çiftlere doğacak çocuklarını temsilen nar taneleri yedirilmesi ve başlarına serpilmesi de narla ilgili gelenekler arasında yer alıyor.

21 Aralık nar kırma ritüeli ne zaman ve neden yapılır? Nar kırma geleneği nasıl yapılır?

NAR KIRMA RİTÜELİ NE ZAMAN?

Genellikle en uzun gece olan 21 Aralık’ta nar kırma geleneği ile bolluk, enerji ve bereket dolu bir yıla girileceğine inanılır. 21 Aralık’ta ritüelleşen nar kırma geleneği, yılbaşından önce ya da yılbaşı günü yapılır.

21 Aralık nar kırma ritüeli ne zaman ve neden yapılır? Nar kırma geleneği nasıl yapılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Dikkat çeken ‘tam kapanma’ açıklaması!Dikkat çeken ‘tam kapanma’ açıklaması!

En Çok Okunan Haberler

İşte dolar ve euro'da son durum

İşte dolar ve euro'da son durum

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.