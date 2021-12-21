21 Aralık nar kırma ritüeli ne zaman ve neden yapılır? Nar kırma geleneği nasıl yapılır?

Narın Yunan mitolojisinde önemli bir yer bulunuyor. Bolluk, bereket ve doğurganlığı temsil eden narın önemi 21 Aralık’ta daha da anlam bulur. 21 Aralık’ta nar kırma ritüeline katılanlar, enerji, bolluk, bereket dolu bir seneye gireceğine inanıyor.

NAR KIRMA RİTÜELİ NEDİR?

Yunan mitolojisinde önemli bir yeri bulunan nar, bereket, bolluk ve doğurganlığı temsil eder. Bilmecelere konu olan nar, aynı anda birçok geleneğin de parçasıdır. Budizm’de nar, hayatın tüm olumlu etkilerinin özü olarak kabul edilir. Evlerinde nar figürü olanların her türlü kötülükten muhafaza olduğu ve berekete kavuşacağı görüşü hâkimdir.

NAR KIRMA RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

Özellikle yeni yıla girerken önemli olan nar kırma ritüeli, Anadolu’da da önemlidir. Nar kırılarak girilen yılın bereket ve bolluk içerisinde geçeceğine inanılır. Narı temizlemek zor olduğu için çoğunlukla kapı önlerinde kırılır. Nar, ne kadar çok dağılırsa, bereketin de o kadar çok artacağına inanılır.

Ayrıca Orta Doğu ve Anadolu’da evlilik törenlerinden önce, çiftlere doğacak çocuklarını temsilen nar taneleri yedirilmesi ve başlarına serpilmesi de narla ilgili gelenekler arasında yer alıyor.

NAR KIRMA RİTÜELİ NE ZAMAN?

Genellikle en uzun gece olan 21 Aralık’ta nar kırma geleneği ile bolluk, enerji ve bereket dolu bir yıla girileceğine inanılır. 21 Aralık’ta ritüelleşen nar kırma geleneği, yılbaşından önce ya da yılbaşı günü yapılır.





