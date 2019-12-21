21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık çekilişinde kazandıran numaralar 15, 19, 23, 34, 36 ve 41 olarak belirlendi.

DEVRETTİ

Sayısal Loto oyununun 1281. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 867 bin 760 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 227 lira 25'er kuruş, 4 bilen 7 bin 142 kişi 79 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 125 bin 162 kişi de 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

(AA)

