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21 Aralık'ta dünyanın sonu mu gelecek?

16.12.2020 11:30 | Son Güncelleme:
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21 Aralık'ta dünyanın sonu mu gelecek?

Dünyanın yeni yıldan önce sona ereceğini öne süren bir komplo teorisi tekrar konuşuluyor. Bu teoriye göre kış gün dönümünün başladığı gün iki gezegen yan yana gelecek ve dünyanın sonu gelmiş olacak.

Bir komplo teorisine göre dünya 2020 bitmeden sona erecek. Evanjelik papaz ve Youtuber Paul Begley kıyamet konusundaki tufaf iddialarıyla tanınıyor ve kıyamet gününün 21 Aralık’ta başlayacağını iddia ediyor.

The Sun’ın haberine göre Maya takviminden yola çıkan Begley’e göre dünyanın sayılı günü kaldı. Begley teorisinin kanıtı olarak Jüpiter ve Satürn’ü gösterdi. Jüpiter ve Satürn’ün yörüngeleri, 21 Aralık günü gökyüzünde çift gezegen fenomeni oluşturacak. İki gezegen 1623’ten bu yana ilk kez yan yana gelecek.

Aynı zamanda kış gündönümünün başlangıcı olan 21 Aralık’ta meydana gelecek gezegen olayları nedeniyle Begley, ilahi olayların olacağını öne sürüyor.

Ancak bu teori, Maya takviminden yola çıkarak dünyanın sonunun geldiğini öne süren ilk komplo teorisi değil. 2012 yılında da dünyanın sonunun 21 Aralık’ta geleceğine dair teoriler ortaya atılmıştı.

YouTube kanalında yayınladığı bir videoda konuşan Begley “Elbette Mayalı yaşlılar bugün dünyanın sonu olabileceğini söylediler. Bir hata yapmış olabilirler. 21 Aralık 2012 hesaplamasında bir hata yaptılar ve bu yüzden bugün dünyanın sonunun gelmiş olduğunu söylediler. Sonuçta bir tahmin yaptılar. 21 Aralık 2020’de Jüpiter ve Satürn yan yana gelerek büyük bir kavuşum yapacaklar. İki gezegen 1623’ten beri bu kadar yakınlaşmamıştı. Bir sonraki yakınlaşmaları 500 yıl sonra olacak. Yani oldukça nadir bir olay ve o gün kış gündönümü başlayacak” dedi.

Begley geçmişte de gerçekleşmeyen bazı kehanetlerde bulunmuştu. 21 Haziran’daki Güneş tutulmasının dünyanın sonu olduğuna dair kesin bir işaret olduğunu söylemişti.

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