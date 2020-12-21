21 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

21 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 19 103 oldu.

34 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 637'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 43 bin 704, vefat sayısı 18 bin 351, ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamada, " Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık. " ifadelerini kullandı.