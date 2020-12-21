HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 21 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

21 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

21.12.2020 19:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
21 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 19 103 oldu. İşte 21 Aralık koronavirüs tablosunda son durum...

21 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 19 103 oldu.

34 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 637'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 43 bin 704, vefat sayısı 18 bin 351, ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamada, " Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık. " ifadelerini kullandı.

İÇ

21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

21 ARALIK

20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (20 Aralık) koronavirüs nedeniyle 246 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 136 olarak açıklanmıştı. İyileşen hasta sayısı ise 20 bin 316 olarak açıklanmıştı.

20 ARALIK

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Köylülerin saldırısına uğradı! 'Can güvenliğim yok' diyerek yetkililerden yardım istedi

Köylülerin saldırısına uğradı! 'Can güvenliğim yok' diyerek yetkililerden yardım istedi

Korkutan bir açıklama da Fransa'dan geldi

Korkutan bir açıklama da Fransa'dan geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

İstanbul'un göbeğinde iğrenç kamp! Üst katta kumar, alt katta fuhuş

İstanbul'un göbeğinde iğrenç kamp! Üst katta kumar, alt katta fuhuş

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

İstanbul’da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67’ye çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67’ye çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi

Rahatsızlandıktan sonra ilk paylaşımını yaptı

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması: Kesinlikle müsaade edilmeyecek

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması

Talan ettiler! Çarpıcı iddia: Bu koronavirüs çıktığından beri var

Talan ettiler! Çarpıcı iddia: Bu koronavirüs çıktığından beri var

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Vakalar geçen haftaya göre yüzde 40 azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale, gözaltına alındı

Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen kişi, gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.