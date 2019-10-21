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21 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 22:09 | Son Güncelleme

On Numara oyununun 898. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 5, 7, 19, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 55, 58, 61, 68, 71 ve 72 olarak belirlendi. 10 bilen 3 kişi, 185 bin 581 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

21 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 3 bin 674 lira 90'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 416 kişi 154'er lira, 7 bilen 24 bin 692 kişi 21 lira 45'er kuruş, 6 bilen 143 bin 578 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 203 bin 37 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Ümraniye, İzmir'in Bornova ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi. (AA)

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21 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

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