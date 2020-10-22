21 Ekim koronavirüs tablosu: Türkiye'de hasta sayısı kaç, son durum ne?

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 68 kişi daha artarak toplamda 9 bin 513'e, hasta sayısı da 2013 artarak 353 bin 426'ya yükseldi. Günlük test sayısı yaklaşık 118 bine yaklaştı. https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1318958865669623814?s=20 5. ve 9. sınıflarda da yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5 ve lisede 9. sınıflarda yüz yüze eğitim faaliyetlerini 2 Kasım'da başlatıyoruz" dedi. Erdoğan, uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarda da duruma bakarak en kısa sürede gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Türkiye'deki koronavirüs aşısı çalışmalarıyla da ilgili bilgi veren Erdoğan "Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir" diye konuştu. Okul kantinleri açılıyor Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla, 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verdi.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı yazıda"İlkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlanılması ile okul kantinlerinin 13 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı bulunduğu ve bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19.10.2020 tarihinde açılmasına karar verilmiştir." denildi. 'Her vaka, hasta değildir' açıklaması tartışma yarattı Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz'dan bu yana PCR testi pozitif çıkan kesin tanılı vakalar yerine, 'hasta' olarak tanımladığı PCR testi pozitif çıkan ve semptom gösteren kişilerin sayısını açıklıyor. Bu nedenle, Türkiye'de PCR test sonucuna göre belirlenen vaka sayısı ise bilinmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" demişti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi. Ayakta yolcuya izin verilmeyecek; 24.00'ten sonra müzik çalmayacak Genelgeye göre alınan diğer kararlar şu şekilde: Minibüs gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında hangi oranda ve sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

Restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyecek.

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında denetimler artırılacak. İzolasyon kurallarını ihlal edenler yurtlara gönderilecek İçişleri Bakanlığı 11 Eylül'de koronavirüs salgınına yönelik önlemlerle ilgili olarak, 81 il valiliğine koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin yeni genelge gönderdi. Genelgeye göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak. Uygulama izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak. Yurt ve pansiyonların güvenliği, mülki idare amiri gözetiminde kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar personel görevlendirilecek.