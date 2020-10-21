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21 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 19:55 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 2 bin 13 oldu. Bakan Koca, "Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün" ifadelerini kullandı. İşte 21 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

21 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

21 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Güncel verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 13 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1504 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69'a ulaştı. Hasta sayısı 353 bin 426, vefat sayısı 9 bin 513, ağır hasta sayısı 1504, aktif hasta sayısı 35 bin 467 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.
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BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ BİN 504

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 2.000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin."

İŞTE TÜRKİYE'NİN GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU

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