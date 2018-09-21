21 Eylül Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Porto Riko'yu vuran Maria Kasırgası'nın birinci yıldönümünde adadaki durumun ele aldığı habere yer veriyor. Kasırganın karaya ilk vurduğu nokta olan Punta Santiago'yu Ağustos ayında ziyaret eden New York Times, büyük hasara uğrayan 650'den fazla konutun şu anki durumunun geçen yıldan farklı olmadığını bildiriyor. Habere göre Porto Riko'nun güneydoğusundaki kasabanın orta sınıfı, evlerinin hasara uğrayan kısımlarını yeniden inşa etmeyi ya da onarmayı nispeten başarmış. Ancak emekli ya da engelli maaşıyla geçinen yoksullar için durum çok daha farklı. Birçok konuta hala elektrik verilmiyor, çoğu evin çatısı ya da temeli onarılamadığı için küf temizliği tam olarak yapılamıyor. Gazete, Acil Durum Dairesi FEMA'nın evlerini yeniden inşa etmeleri için ada sakinlerine yaptığı maddi yardımların yetersiz kaldığını bildiriyor. Bunun nedeni, hükümetin ve FEMA'nın Porto Riko’daki yoksulluk oranının ne kadar yüksek olduğunu hesaba katmamış olmaları. Kasırga ya da başka doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde halk, kendi kaynaklarını FEMA'dan gelen yardımla birleştirerek yeniden inşa maliyetlerini çoğunlukla karşılayabiliyor. Ancak Porto Riko'da halkın üçte ikisinin banka hesabı, neredeyse onda dokuzununsa konut sigortası bile yok. Gazete bu nedenle çatı onarımı ve küf temizliği gibi doğal afetlerden sonra ortaya çıkan en temel ihtiyaçların bile karşılanamadığını bildiriyor.