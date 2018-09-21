21 Eylül Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Porto Riko'yu vuran Maria Kasırgası'nın birinci yıldönümünde adadaki durumun ele aldığı habere yer veriyor. Kasırganın karaya ilk vurduğu nokta olan Punta Santiago'yu Ağustos ayında ziyaret eden New York Times, büyük hasara uğrayan 650'den fazla konutun şu anki durumunun geçen yıldan farklı olmadığını bildiriyor. Habere göre Porto Riko'nun güneydoğusundaki kasabanın orta sınıfı, evlerinin hasara uğrayan kısımlarını yeniden inşa etmeyi ya da onarmayı nispeten başarmış. Ancak emekli ya da engelli maaşıyla geçinen yoksullar için durum çok daha farklı. Birçok konuta hala elektrik verilmiyor, çoğu evin çatısı ya da temeli onarılamadığı için küf temizliği tam olarak yapılamıyor. Gazete, Acil Durum Dairesi FEMA'nın evlerini yeniden inşa etmeleri için ada sakinlerine yaptığı maddi yardımların yetersiz kaldığını bildiriyor. Bunun nedeni, hükümetin ve FEMA'nın Porto Riko’daki yoksulluk oranının ne kadar yüksek olduğunu hesaba katmamış olmaları. Kasırga ya da başka doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde halk, kendi kaynaklarını FEMA'dan gelen yardımla birleştirerek yeniden inşa maliyetlerini çoğunlukla karşılayabiliyor. Ancak Porto Riko'da halkın üçte ikisinin banka hesabı, neredeyse onda dokuzununsa konut sigortası bile yok. Gazete bu nedenle çatı onarımı ve küf temizliği gibi doğal afetlerden sonra ortaya çıkan en temel ihtiyaçların bile karşılanamadığını bildiriyor.
New York Times bugün ayrıca Amerika'daki kürtaj karşıtı muhafazakar Evanjelist kesimin, Anayasa Mahkemesi yargıcı adayı Brett Kavanaugh'nun Senato'daki oylamasının gecikebileceği konusunda kaygılı olduğunu yazıyor. Gazete, Evanjelist liderlerin, Senato'daki Cumhuriyetçi Partililer'i ve Beyaz Saray'ı, Yargıç Kavanaugh'yu karşı karşıya olduğu cinsel saldırı iddialarından yeterince koruyamamakla suçladığını bildiriyor. Habere göre Evanjelistler, Kavanaugh'nun Anayasa Mahkemesi üyeliğinin Senato'da onaylanamaması durumunda muhafazakar seçmenlerin Kasım'daki ara seçimlerde sandık başına gitmeyeceği tehdidinde bulunuyor. Evanjelist liderlerin talebi, Kavanaugh'ya cinsel saldırı suçlamasını yönelten Christine Blasey Ford'un Pazartesi günü Senato Yargı Komisyonu önünde ifade vermemesi durumunda bir an önce oylamaya geçmek ve ara seçimler daha da yaklaşmadan Kavanaugh'yu Anayasa Mahkemesi üyesi yapmak. Gazete, Evanjelistler'in Kavanaugh'nun üyeliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye düşmesinin suçunu Trump'a değil, Senato'daki Cumhuriyetçi Partililer'e yükleyeceği yorumunda bulunuyor. Onaylanması durumunda Kavanaugh’un Anayasa Mahkemesi'ni onyıllar boyunca muhafazakar çizgide tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Wall Street Journal ise Avrupa Birliği liderlerinin İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit sonrası ekonomi planını reddetmeleriyle ilgili habere yer ayırıyor. Gazete, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra birlik üyeleriyle ekonomik iletişimi korumaya yönelik önerilerini reddeden Avrupalı liderlerin Theresa May üzerindeki baskıları arttırdığını yazıyor. Chequers planı, İngiltere'nin tarım ve diğer ürünlerde AB kurallarını izlemesini, karşılığında ise AB pazarına gümrüksüz satış yapmasını öneriyor. Habere göre May, Salzburg'da AB liderleriyle yaptığı zirveden çıkacak olumlu sinyallerin Muhafazakar Parti içindeki konumunu güçlendirmesini umuyordu. Ancak bu umudun suya düşmesi, May'in AB ile ilişkileri kesmek isteyen parti içindeki rakiplerinin elini güçlendiriyor. Öte yandan gazete, Brexit müzakerelerinin yıl sonundan önce tamamlanacağı bir ortamda Muhafazakar Parti üyelerinin haftalar sürecek yeni bir lider ve başbakan arayışına girme konusunda isteksiz olduğunu vurguluyor.
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