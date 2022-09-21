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  4. 21 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

21.09.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta iki defa tamamlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları merak konusu oldu. 21 Eylül akşam saatleri itibarıyla, Şans Topu çekiliş sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki 21 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

21 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Popüler şans oyunlarının başında gelen Şans Topu çekilişinin sonuçları araştırılmaya başlandı. Bu çekiliş her hafta çarşamba ve pazar günleri tamamlanıyor. Peki 21 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

21 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
şans topu Milli Piyango
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