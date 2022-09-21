Popüler şans oyunlarının başında gelen Şans Topu çekilişinin sonuçları araştırılmaya başlandı. Bu çekiliş her hafta çarşamba ve pazar günleri tamamlanıyor. Peki 21 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



