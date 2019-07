21 Gazetecilik Örgütünden SETA Raporuna Kınama

21 örgütün açıklamasında, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), İfade Özgürlüğünü Savunma Derneği ve gazeteci Fatih Polat'ın, 8 Temmuz'da SETA aleyhinde, "nefrete ve düşmanlığa teşvik ve kişisel bilgilerin açıklanması" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulacağını açıkladıkları vurgulandı. SETA'nın ise eleştiriler karşısında "bilimsel amaçla raporu hazırladığı" açıklamasında bulunduğunun altı çizildi.

Açıklama, "Türkiye, RSF'nin 2019 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 157'nci sırada yer alıyor. Ülke, tutuklu medya çalışanı sayısı açısından dünya rekorunu elinde tutuyor" sözleriyle son buldu.

Açıklamaya imza atan gazetecilik örgütleri: ARTICLE 19, ARTICOLO 21, Cartoonists Rights Network International (CRNI), Civic Space Studies Association, Committee to Protect Journalists (CPJ), English PEN, European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Fédération Européenne des Journalistes (FEJ), Global Editors Network (GEN), Index on Censorship, International Press Institute (IPI), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), P24, PEN America, PEN Danemark, PEN International, PEN Norvège, PEN Suède, Reporters sans frontières (RSF), SEEMO, WAN-IFRA