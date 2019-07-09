21 Gazetecilik Örgütünden SETA Raporuna Kınama

Dünyanın en büyük 21 gazetecilik örgütü, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporunu kınadı. Dünya çapında örgütlü 21 gazetecilik örgütü, SETA raporunda gazetecilerin fişlenmesi ve uluslararası alanda çalışan gazetecilere yönelik taciz girişimlerindeki tehlikeli tırmanıştan endişe duyduklarını açıkladı.

RSF tarafından yapılan ve 21 gazetecilik örgütünün de imzası bulunan açıklamada, SETA'nın hükümete yakın bir kuruluş olduğu ve uluslararası medya kuruluşlarını hükümet aleyhinde yayın yapmakla suçladığı kaydedildi. Bu kurumlarda çalışan gazetecilerin de açıkça hedef gösterildiği belirtilen açıklamada, gazetecilere yönelik baskıda görülen bu "yeni ve tehlikeli tırmanıştan" duyulan endişe dile getirildi.

SETA'nın 'akademik çalışma' görüntüsü altında sunduğu raporun "tam bir çılgınlık" olduğu belirtilen raporda, "Cumhurbaşkanının danışmanı İbrahim Kalın tarafından kurulan SETA'nın hazırladığı, 7 uluslararası medya kuruluşunun Türkçe servislerinde yapılan yayınlar incelenmiş gibi yapılan raporda", Radio China International dışında, BBC, Deutsche Welle ve Voice of America'nın da aralarında bulunduğu 7 uluslararası medya kuruluşunun suçlandığı belirtiliyor. Açıklamada, "İddianameye dönüşen çalışmada, tüm çalışanlar hükümete karşı önyargılı yayın yapmakla suçlanıyor" ifadesine de yer veriliyor.