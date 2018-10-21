HABER

21. Geleneksel Muğla Menteşe Rahvan At Yarışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

Sekiz kategoride yapılan yarışlara, 10 ilden 100 sporcu katıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile Muğla Rahvan At Yarışları ve Yetiştiricileri Spor Kulübü iş birliğinde bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Muğla Menteşe Rahvan At Yarışları, Düğerek Yaylası'nda yapıldı.

Yarışlara, 10 ilden 100 sporcu katıldı. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, dörtlü tay, üçlü tay, ithal A ve ithal B olmak üzere 8 kategoride yapılan yarışlar, heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere kupaları verildi, birinciler para ödülü de aldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, törende yaptığı konuşmada, bu kültürü yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmanın önemine değindi. Atın, Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu hatırlatan Gümüş, rahvan at yarışlarının 60 yıldır düzenlendiğini ifade etti.

Muğla Rahvan At Yarışları ve Yetiştiricileri Spor Kulübü Başkanı Ali Haluk Çetiner de yarışların, piknik ve şenlik havasında geçtiğini söyledi.

PARTNERMeme dikleştirme nedir?Meme dikleştirme nedir?
Güvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti, 100 bin lira istiyorGüvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti, 100 bin lira istiyor
Datça'da 2 gün sürecek 'Yerel Tohum Şenliği' başladıDatça'da 2 gün sürecek 'Yerel Tohum Şenliği' başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Menteşe Muğla Rahvan At Yarışları

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

Ankara'da yollar dereye döndü, araçtaki insanlar mahsur kaldı

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.