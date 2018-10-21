21. Geleneksel Muğla Menteşe Rahvan At Yarışları

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile Muğla Rahvan At Yarışları ve Yetiştiricileri Spor Kulübü iş birliğinde bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Muğla Menteşe Rahvan At Yarışları, Düğerek Yaylası'nda yapıldı.

Yarışlara, 10 ilden 100 sporcu katıldı. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, dörtlü tay, üçlü tay, ithal A ve ithal B olmak üzere 8 kategoride yapılan yarışlar, heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere kupaları verildi, birinciler para ödülü de aldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, törende yaptığı konuşmada, bu kültürü yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmanın önemine değindi. Atın, Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu hatırlatan Gümüş, rahvan at yarışlarının 60 yıldır düzenlendiğini ifade etti.

Muğla Rahvan At Yarışları ve Yetiştiricileri Spor Kulübü Başkanı Ali Haluk Çetiner de yarışların, piknik ve şenlik havasında geçtiğini söyledi.

