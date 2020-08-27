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21 gündür kayıp olan alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 00:16 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 21 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası Hüseyin Daştan (90), çobanlar tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.

21 gündür kayıp olan alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Küçükdere Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Daştan, geçtiğimiz 5 Ağustos sabahı ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Eve dönmeyen Daştan'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri, kayıp Daştan için arama çalışması başlattı. Çevrede yapılan aramalarda alzhaimer hastası olan Daştan'a ait bir ize rastlanılamadı.

CESEDİ ÇOBANLAR BULDU

Küçükdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda koyun otlatan çobanlar, saat 21.00 sıralarında bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı.

Vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı değerlendirilen cesedin, Hüseyin Daştan'a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Daştan'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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