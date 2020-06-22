21 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 100 bin liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası "153221" oldu.

Çekilişte amorti kazanan rakam "0" ve "8" olarak belirlendi.

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SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi'nin yeni şans oyunu Süper Piyango... Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor.

SÜPER PİYANGO NASIL OYNANIR?

Süper Piyango, her gün çekilişi yapılan (ikramiye kazandıran) ve sonuçları günlük ilan edilen bir şans oyunudur. Bilet satışı her gün saat 22:30 'da başlayan ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona eren Süper Piyango oyununda, yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile kazananlar belirlenir.

SÜPER PİYANGO ÖZELLİKLERİ

Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak

Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekilişle belirlenecek

Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

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