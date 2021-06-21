21 Haziran'da en uzun gündüz nerede yaşanır? 21 Haziran en uzun gündüz ve en uzun gece nerede yaşanır?

21 Haziran'da en uzun gündüz nerede yaşanır sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gün dönümü adıyla da bilinen ve Google'ın bugüne özel doodle hazırladığı 21 Haziran yaz gün dönümü nedir sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Peki 21 Haziran'da en uzun gündüz nerede yaşanır?

21 HAZİRAN'DA EN UZUN GÜNDÜZ NEREDE YAŞANIR?

21 Haziran tarihi Kuzey yarım küresinde yaz ortası olarak isimlendirilmektedir. Güney yarım kürede kışın başlangıcı olarak bilinen bu tarih, yıl için gündüzün en uzun, gecenin ise en kısa olduğu tarihtir. 21 Haziran'dan itibaren gündüzler her geçen gün daha kısa olur ve geceler azar azar uzamaya başlar.

Türkiye'de 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz Sinop'ta yaşanır, en uzun gece ise Hatay'da yaşanır. 21 Aralık'ta ise Sinop en uzun geceyi yaşar ve bu defa Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

21 HAZİRAN GÜN DÖNÜMÜNDE NE OLUR?

Gün dönümü senede iki kez meydana gelir ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu anın adı olarak bilinir. Gündönümlerinde geceler ve gündüzler uzamaya veya kısalmaya başlar. 21 Haziran 2021 yaz gündönümünde güneş ışınları, kuzey yarımküredeki Yengeç dönencesine dünyanın ekseni sebebiyle dik gelir. Bundan dolayı, bu tarihte kuzey yarımkürede gündüzler artık kısalır ve geceler uzamaya başlar. Güney Yarı kürede ise bunun tam tersi geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlamaktadır.



