21 Haziran'dan sonra sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? 21 Haziran'da yasaklar biter mi?

AK Parti'nin düzenlenen son MKYK toplantısında kademeli normalleşme konusu gündemdeyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Haziran tarihinden sonra yeni kararlar alınacağını ve yeni bir takvim oluşturulacağını açıkladığı iddia edildi. Yasakların ne zaman kalkacağını merak eden vatandaşlar ise 21 Haziran'dan sonra yasakların gevşetilip gevşetilmeyeceğini araştırmaya koyuldu. Peki 21 Haziran'dan sonra sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

21 HAZİRAN'DAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI? 21 HAZİRAN'DA YASAKLAR BİTER Mİ?

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen son MKYK toplantısında; Nurettin Canikli, Efkan Ala, Jülide Sarıeroğlu ve Süleyman Soylu gibi pek çok önemli isim sunum yaptı. Düzenlenen toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katılım gösterdi.

Söylentilere göre, Jülide Sarıeroğlu aşılanmanın hız kazanmasıyla beraber vakaların düşüşünün hızlanmasının ve önemli biçimde azalmasının beklenildiğini belirtti. Vaka sayılarındaki önemli azalma ve aşı uygulaması hızına da bağlı olarak, 21 Haziran’ın sonrasında bir takım rahatlamaların olabileceği de konuşuldu. Temmuz'da ise daha önce alınan tedbirlerle ilgili kararların gelinen duruma göre yeniden gözden geçirileceği ve yeni önemli kararlar alınabileceği konuşuldu. Yani 21 Haziran'da yasakların kalkıp kalkmayacağını önümüzdeki süreç ve vaka oranlarındaki durum belirleyecek.



