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21 Haziran en uzun gün mü? 21 Haziran yaz gün dönümü nedir?

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2020 08:19 | Son Güncelleme

21 Haziran’da yaz gün dönümü yani kuzey yarım kürenin tamamında en uzun gündüz en kısa gece yaşanacak. 21 Haziran ayrıca gölgelerin en kısa olduğu gündür... Peki 21 Haziran en uzun gün mü? 21 Haziran neden önemli? Türkiye hangi yarım kürede yer alıyor? 21 Haziran yaz gün dönümü nedir? İşte ayrıntılar...

21 Haziran en uzun gün mü? 21 Haziran yaz gün dönümü nedir?

21 Haziran neden önemli?

21 Haziran yaz gün dönümünü araştırmaya başladı. Yaz gün dönümü kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya güney yarım kürede ise uzamaya başlar. 21 Haziran neden önemli? Türkiye hangi yarım kürede yer alıyor? Günler ne zaman kısalmaya başlayacak? 21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Kış gün dönümü ne zaman olur? İşte detaylar…

Gün dönümü nedir?

Güneşin yılda iki kere yarım kürelerde en büyük açıyla düştüğü günlere denir. Bulunulan yarım küreye göre gündüzün ve gecenin uzadığı ya da kısaldığı günlerin başlangıcıdır.

21 Haziran yaz gün dönümü nedir?

21 Haziran yaz gün dönümü, dünyanın kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küresini etkileyen önemli bir coğrafi olaydır. Bu tarih itibariyle Yengeç Dönencesi ‘ne güneş ışınları dik açıyla düşerek kuzey yarım kürede yazın, güney yarım kürede ise kışın başlangıcı sayılır. Ancak bazı ülkelerde ise yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. 21 Haziran ile birlikte kuzey yarım kürede günler kısalmaya, güney yarım kürede ise uzamaya başlar. 21 Haziran’da kuzey yarım kürede gölgelerin en kısa olduğu gündür. Yaz ve kış mevsiminin dönümü olan 21 Haziran Türkiye için de önemlidir.

Türkiye hangi yarım kürede?

Türkiye’de 21 Haziran’dan itibaren günler kısalmaya başlar. Jeopolotik olarak kuzey yarım kürede ekvator ile Kuzey kutbu arasında yer alan kıtalardan birinde yer alan Türkiye’de 21 Haziran tarihi önemlidir.

Günler ne zaman kısalmaya başlayacak?

21 Haziran sonrasında yavaş yavaş günlerin kısalmaya başladığını ve bu sürecin 21 Aralık kış gün dönümüne kadar devam ettiğini belirtelim. Türkiye’de 21 Haziran günlerin kısaldığı 21 Aralık ise günlerin uzamaya başladığı gündür.


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