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21 Haziran en uzun gündüz mü? 21 Haziran Türkiye'de en uzun gündüz kaç saat ve nerede yaşanır?

21.06.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar tarafından merakla araştırılan 21 Haziran, yaz gün dönümü olarak da biliniyor. 21 Haziran en uzun gündüz mü gerçekleşiyor, 21 Haziran nedir soruları merak konusu. Peki yaz gün dönümünün gerçekleşeceği 21 Haziran en uzun gündüz mü? 21 Haziran Türkiye'de en uzun gündüz kaç saat ve nerede yaşanır? İşte ayrıntılar...

21 Haziran en uzun gündüz mü? 21 Haziran Türkiye'de en uzun gündüz kaç saat ve nerede yaşanır?

21 Haziran yaz gün dönümünün anlamı ve detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 21 Haziran en uzun gündüz mü gerçekleşiyor, 21 Haziran nedir soruları sosyal medya kullanıcıları ve vatandaşlar arasında merak konusu konusu oldu. Peki yaz gün dönümünün gerçekleşeceği 21 Haziran en uzun gündüz mü?

21 HAZİRAN EN UZUN GÜNDÜZ MÜ?

Vatandaşlar tarafından merak konusu olan 21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü meydana gelir. Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye ise en eğik şekilde gelmektedir.
21 Haziran 2021 tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalacak, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlayacaktır. Ayrıca Yaz Gündönümü için istisnai bir durum bulunmaktadır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmemektedir. Dört yılda bir kez 20 Haziran'a denk gelmektedir.

21 HAZİRAN TÜRKİYE'DE EN UZUN GÜNDÜZ KAÇ SAAT VE NEREDE YAŞANIR?

Bu tarihlerde aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney kesimde ise 24 saat gece yaşanır. Türkiye'de 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz Sinop'ta gerçekleşirken, en uzun gece ise Hatay'da yaşanmaktadır. 21 Aralık'ta ise Sinop en uzun geceyi yaşar ve bu kez Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

GÜN DÖNÜMLERİ TARİHLERİ

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olmaktadır, bizim içerisinde yer aldığımız kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.
21 Haziran: En uzun gündüz ve en kısa gece yaşanır. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar.
23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olmaktadır. Kuzey yarım kürede yaz sonlanır, sonbahar başlar.
21 Aralık: En uzun gece ve en kısa gündüz yaşanır. Kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlangıcı olarak bilinir.


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