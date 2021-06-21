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21 Haziran ne günü? 21 Haziran gün dönümü ne anlama geliyor?

21.06.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Haziran gününün anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Google'ın da doodle olarak seçtiği ve çokça konuşulan 21 Haziran ne günü sorusu pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından araştırma konusu oldu. Peki yaz gün dönümü anlamına gelen 21 Haziran ne günü? 21 Haziran gün dönümü ne anlama geliyor? İşte yanıtı...

21 Haziran ne günü? 21 Haziran gün dönümü ne anlama geliyor?

Vatandaşlar 21 Haziran 2021 gününün anlamını merak ediyor. Google'ın da özel olarak doodle olarak seçtiği ve çokça konuşulan 21 Haziran ne günü sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki yaz gün dönümü anlamına gelen 21 Haziran ne günü?

21 HAZİRAN NE GÜNÜ, GÜN DÖNÜMÜ NE DEMEK?

21 Haziran Yaz gündönümü vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Kuzey yarımkürede en uzun gündüzün yaşandığı bugünde, günler kısalmaya başlar. Güney yarımkürede ise en kısa gündüz yaşanır ve günler gitgide uzamaya başlar. Bugünden yani 21 Haziran'dan itibaren Kuzey Yarımküre'de yani içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerde gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak.

21 HAZİRAN GÜN DÖNÜMÜNDE NE OLUR?

Bugün Güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye ise en eğik açılarla düşmektedir. Dünya'nın en sıcak yerleri, üzerinden Yengeç Dönencesi'nin geçmekte olduğu karaların iç kısımlarıdır. Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü), Güney Yarımküre'de ise tarihler uzamaya (kış gündönümü) başlamaktadır. Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup daireleri üzerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süre ile gece yaşanmaktadır.

Kuzey Kutup Kuşağı aydınlık daire, Güney Kutup Kuşağı ise karanlık daire içinde yer alır. Gündüz süresi kuzeye gidildikçe uzamaktadır. Bu sebeple, ülkemizde en uzun gündüz Sinop'ta, en kısa gündüz ise Hatay'da yaşanmaktadır.

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