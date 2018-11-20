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21 ilde FETÖ operasyonu: 50 asker hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 09:22 | Son Güncelleme

KONYA merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda aralarında pilotlarında olduğu 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

KONYA merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda aralarında pilotlarında olduğu 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Örgüt mensubu ve örgüt militanlarına mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen aralarında pilotlarında bulunda 22'si Hava Kuvvetleri olmak üzeri 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için bugün 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelilerden detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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