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21 ilde FETÖ şüphelisi 50 askere gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 09:30 | Son Güncelleme

KONYA merkezli 21 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında pilotların da olduğu 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 21 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında pilotların da olduğu 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Örgüt mensuplarını mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen aralarında pilotların da bulunda 22'si Hava Kuvvetleri olmak üzeri 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için bugün 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

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