HABER

21 ildeki DEAŞ operasyonlarında 100 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

  EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde olası eylem arayışında olan DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde 26 operasyon gerçekleştirildi ve toplam 100 şahıs yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde olası eylem arayışında olan DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde 26 operasyon gerçekleştirildi ve toplam 100 şahıs yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Aktaş başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısı Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.Toplantıya, Teftiş Kurulu Bölge Başkanları, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri ve İl Emniyet Müdürleri video konferans yöntemiyle katılım sağladı.

'78 KİŞİ TUTUKLANDI'

Burada konuşan Aktaş, Barış Pınarı Harekâtı'nda hayatını kaybeden şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Aktaş, "Geçtiğimiz 2 haftalık süreçte Barış Pınarı Harekatı'nda önemli noktalara ulaştık. PKK/PYD terör örgütleri sınırımızdan geriye çekildi. Alanda gerekli incelemeler yapılmakta olup, bu alanda güvenlik güçlerimiz tarafından da devriyeler başlayacak" dedi. Toplantıda terörle mücadelede alınan önleyici tedbirlere değinen Aktaş, FETÖ, DEAŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde olası eylem arayışında olan DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde 26 operasyon gerçekleştirildi ve toplam 100 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden bin 297 hesap tespit edildi, 452 şahıs gözaltına alındı ve 78 kişi tutuklandı" diye konuştu.

'KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Aktaş, toplantının devamında uyuşturucu ile mücadele, göçmen kaçakçılığı ve asayiş suçlarının önlenmesi amacıyla başarılı operasyonlar yürütüldüğünü de kaydederek, "Yürütülen bu çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Yol kontrol noktalarında tedbirler arttırılarak devam etmekte olup, uygulama noktalarında da personelimiz gerekli hassasiyeti göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Aktaş, ​1 Kasım tarihinden itibaren çakarlı araçlarla ilgili uygulamanın yürürlüğe gireceğini de hatırlatarak, "Böylece çakarların yetkisiz ve amacı dışında kullanımının önüne geçilmiş olacaktır" dedi.

ANKARA, (DHA)-

PARTNER Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi
Çalışkan: (kayıp ambulans) Takip ediliyor, hızlı bir şekilde bulunurÇalışkan: (kayıp ambulans) Takip ediliyor, hızlı bir şekilde bulunur
Belediye Başkanı 'Barış Pınarı Harekatı'na canlı yayınla asker selamı yolladıBelediye Başkanı 'Barış Pınarı Harekatı'na canlı yayınla asker selamı yolladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması

MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'nın 'çakar' düzenlemesi 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor! Oto sanayilerde yoğunluk yaşanıyor

Son 2 gün kaldı! Oto saniyelerde yoğunluk yaşanıyor

29 Ekim'de eylem arayışındaki terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 100 kişi gözaltına alındı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 100 kişiye gözaltı

Fethiye'de kadın arkadaşını boğarak öldürdü, İstanbul'da teslim oldu

Elleriyle boğarak öldürdü, böyle itiraf etti

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.