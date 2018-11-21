21 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın, CIA'in Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın doğrudan talimat verdiği şeklinde vardığı sonucu dikkate almak yerine Suudi Arabistan'a tam destek verdiğini yazıyor. Gazete, Trump'ın Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü bilip bilmediği ya da öldürülmesi emrini verip vermediği şeklindeki soruya, ”Belki evet belki hayır,” anlamına gelecek bir yanıt verdiğini bildiriyor. Habere göre Şükran Günü tatili için Florida'ya gitmeden önce gazetecilere konuşan Trump, Suudi Arabistan'ı ”harika bir müttefik” olarak tanımladı ve ”Aptalca davranıp Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi mahvetmeyeceğim,” dedi. Gazeteye göre Suudi Arabistan'ı savunması, Trump'ın bir kez daha kendi istihbarat örgütlerinin bulgularını hiçe sayıp otoriter bir liderin verdiği garantilerin yanında yer aldığını gösteriyor. Trump daha önce de Amerikan istihbaratının Rusya'nın Amerika'daki seçimlere müdahale ettiği sonucunu dikkate almamış, bunun yerine Rusya lideri Putin'in ”2016 seçimlerine karışmadık” şeklindeki sözlerine güvendiğini kaydetmişti. Washington Post bugünkü baş yazısını da Trump'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Arabistan'ın açıklamalarını desteklemesine ayırmış. Gazete, baş yazısında, 33 yaşındaki Veliaht Prens'e bel bağlayan Trump'ın Amerikan değerlerine ihanet ettiğini kaydediyor. Trump'ın Suudi Arabistan'ın Amerika'da 450 milyar dolarlık yatırım yapacağı ve petrol fiyatlarını kendi ricası üzerine düşük tutacağı gibi doğru olmayan açıklamalar yaptığının da altının çizildiği baş yazıya göre en kötü olan ise Trump'ın Kaşıkçı'ya iftira atması. Yazıya göre ailesi, Müslüman Kardeşler üyesi olmadığını açıklamış olsa bile Trump, Kaşıkçı'nın Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu iddia ediyor. Gazete, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun derhal harekete geçerek Kaşıkçı cinayetinde parmağı olanlara yaptırım uygulanmasını öngören tasarını oylaması çağrısında bulunuyor.

New York Times ise Başkan Trump'ın ilkbaharda Beyaz Saray avukatına 2016 başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton ve görevden uzaklaştırdığı eski FBI Başkanı James Comey aleyhine dava açması için Adalet Bakanlığı'na talimat vermek istediğini söylediğini yazıyor. Gazetenin iki kaynağa dayandırdığı haberinine göre Beyaz Saray avukatı Don McGahn, Trump'a karşı çıkarak böyle bir yetkisi olmadığını söyledi. Hatta McGahn, Trump'ın Clinton ve Comey hakkında soruşturma açılmasını talep etmesinin bile gücünü kötüye kullanma suçlamalarını beraberinde getireceği uyarısında bulundu. McGahn, ne kadar ciddi olduğunun anlaşılması için Beyaz Saray avukatlarına Trump'a hitaben yazdırdığı notta, siyasi rakipleri aleyhine soruşturma açtırmasının başkanlıktan azledilme de dahil çok geniş kapsamlı etkiledi olacağını vurgulattı. Gazete, bu olayın, Trump'ın bağımsız bir kurum olan Adalet Bakanlığı'nı kendi düşmanlarını bertaraf etmede kullanabileceği bir araç olarak gördüğünü bir kez daha kanıtladığını yazıyor. Habere göre Trump'ın Beyaz Saray avukatlarında kaleme alınan notu okuyup okumadığı net değil. Ancak gazetenin iki kaynağına göre Trump, yakın çevresinde, Clinton ve Comey'nin soruşturulması için özel yetkili bir savcı atama olasılığını gündeme getirmeye devam etti. Trump ayrıca FBI Başkanı Christopher Wray'i Hillary Clinton'ı yeterince soruşturmadığı için ”zayıf” olmakla suçladı.