21 Kasım burç yorumları: Hata ve yanılgılara dikkat edin

Oğlak burcu beslenmesine dikkat etmeli. Kov burçlarında planlanmadık harcamalar gündeme gelebilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne etkileyici rüyalarla ve dinlenme ihtiyacıyla başlayabilirsiniz. Gün içerisinde planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Anlık heveslerle sözler vermekten ve dedikodudan kaçının.

BOĞA

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatleri boyunca bireysel isteklerinizle ilgili içsel bir karmaşa yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Finansal konularda hata ve yanılgılara dikkat edin. Riskli yatırımlardan kaçının.

İKİZLER

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatleri boyunca zihinsel dağınıklıklar içerisinde olabilirsiniz. Dalgınlığa, hızlı fikir değiştirmeye açıksınız. Fiziksel yorgunluk ve halsizlikler de olabilir. Akşam saatlerinde toparlanıyorsunuz.

YENGEÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne uyku düzeninizdeki değişikliklerle ve bilinçaltı rüyalarıyla başlayabilirsiniz. Gün içinde önemli konuşmalar yanlış anlaşılmalara gidebilir, imza atmaktan ve büyük sözler vermekten kaçınmak daha iyi olabilir.

ASLAN

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatleri boyunca enerji alanınızı korumaya ve negatif durumlardan kendinizi uzak tutmaya çalışın. Geleceğe dair sorgulamalarınız, merakınız artabilir. Kontrol ihtiyacınız şartlarınızı zorlaştırabilir.

BAŞAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatleri boyunca ilişkilerinizin geleceği, kariyer planlarınız ve ileriye yönelik tasarılar ön planda olabilir. İlişkilerde anlayış, esneklik, değer ve şefkat önemli ve belirleyici olabilir.

TERAZİ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatleri boyunca tembellik, dinlenme isteği veya güne dair planlarınızda bir dağınıklık olabilir. Anlık, ruh halinize göre planlar yapabilirsiniz. Mide hassasiyetlerine dikkat.

AKREP

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatleri boyunca çocuklarınızla, sevdiğiniz insanlarla ilgilenebilir, sevdiğiniz şeyleri yapmak isteyebilirsiniz. Zaman zaman sıkılma hali, değişiklik isteği ortaya çıkabilir.

YAY

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatleri boyunca aile ve partnerlik ilişkileri ön planda olabilir. Sevdiklerinizi evinizde ağırlayabilir, kalabalık davetlere katılabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha rahat hissedebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatleri boyunca mide hassasiyetlerine dikkat edin, sağlıklı ve dengeli beslenmeye çalışın. Beden sağlığına önem vermelisiniz. Kendi ihtiyaçlarınızı görmeye ve anlamaya çalışın. Gün içinde yardımsever olabilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatleri boyunca finansal konularda ve aşk hayatınızda anlık değişimler, anlık gelişen durumlar olabilir. Plan dışı harcamalar, borç alma-verme ve hediyeler gündeme gelebilir.

BALIK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatleri boyunca evinizle ilgilenebilir, tadilat ve tamiratlar, yenilemeler ile meşgul olabilirsiniz. Aile ilişkilerinde anlayış ve uyum öne çıkabilir. Dargınlıklar giderilebilir, küslükler bitebilir.



