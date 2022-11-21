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21 Kasım elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

21.11.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektriklerin ne zaman geleceği İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 21 Kasım Pazartesi günü kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, 21 Kasım elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

21 Kasım elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 21 Kasım 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşen kesintilere dair güncel bilgileri anbean paylaşıyor. Peki, 21 Kasım 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

21 KASIM PAZARTESİ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 21 Kasım Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/


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